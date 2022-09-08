Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/kherson-1815541315.html
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 08.09.2022
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО
Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:46
2022-09-08T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_f4cbc0897900786d9371f307dd1d883e.jpg
ХЕРСОН, 8 сен - РИА Новости. Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.За десять минут до этого в раздалась еще серия взрывов.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четыре получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html
https://ria.ru/20220908/vozvraschenie-1815503643.html
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813179323_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_d31dbd767b1dd178031bb1d08b1878c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
22:46 08.09.2022 (обновлено: 22:58 08.09.2022)
 
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО

Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 сен - РИА Новости. Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
За десять минут до этого в раздалась еще серия взрывов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 02:21Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления
Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четыре получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Обратно через минное поле – российские военные рассказали, как спасали раненого итальянского журналиста - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 19:21Специальная военная операция на Украине
МИД Италии работает над возвращением раненного под Херсоном журналиста
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала