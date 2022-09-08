https://ria.ru/20220908/kherson-1815541315.html
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО - РИА Новости, 08.09.2022
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО
Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:46
2022-09-08T22:46
2022-09-08T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
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ХЕРСОН, 8 сен - РИА Новости. Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО, передает корреспондент РИА Новости.За десять минут до этого в раздалась еще серия взрывов.Украинские войска практически ежедневно обстреливают Херсон и прилегающие территории. Так, на прошлой неделе снаряд артиллерии ВСУ попал в многоквартирный жилой дом, погибли два человека, еще четыре получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html
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в мире, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон
22:46 08.09.2022 (обновлено: 22:58 08.09.2022)
В Херсоне прогремели шесть сильных взрывов, работает ПВО
Шесть сильных взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, работает ПВО