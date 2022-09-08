https://ria.ru/20220908/kharkov-1815547901.html
В Харьковской области восстановили электроснабжение
В Харьковской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.09.2022
В Харьковской области восстановили электроснабжение
Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:55
2022-09-08T20:55
2022-09-08T23:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны украинских войск, есть водоснабжение, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований."Все службы жизнеобеспечения Купянского и других районов Харьковской области продолжают работу. Ситуация под контролем. Об этом сообщил председатель Совета министров Андрей Алексеенко по итогам объезда Купянска и совещания с оперативными службами", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что специалисты восстановили электроснабжение, частично нарушенное обстрелами со стороны украинских военных, работает скорая помощь и другие социальные службы. По данным ведомства, власти помогают с выездом жителей из опасных районов, ограничений на выезд нет.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6803caef4b9e62bad186cc159e839f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
20:55 08.09.2022 (обновлено: 23:41 08.09.2022)
В Харьковской области восстановили электроснабжение
На освобожденных территориях Харьковской области восстановили электроснабжение
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны украинских войск, есть водоснабжение, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований.
"Все службы жизнеобеспечения Купянского и других районов Харьковской области продолжают работу. Ситуация под контролем. Об этом сообщил председатель Совета министров Андрей Алексеенко по итогам объезда Купянска и совещания с оперативными службами", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что специалисты восстановили электроснабжение, частично нарушенное обстрелами со стороны украинских военных, работает скорая помощь и другие социальные службы. По данным ведомства, власти помогают с выездом жителей из опасных районов, ограничений на выезд нет.