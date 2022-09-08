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В Харьковской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.09.2022
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В Харьковской области восстановили электроснабжение
В Харьковской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.09.2022
В Харьковской области восстановили электроснабжение
Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:55
2022-09-08T23:41
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны украинских войск, есть водоснабжение, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований."Все службы жизнеобеспечения Купянского и других районов Харьковской области продолжают работу. Ситуация под контролем. Об этом сообщил председатель Совета министров Андрей Алексеенко по итогам объезда Купянска и совещания с оперативными службами", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что специалисты восстановили электроснабжение, частично нарушенное обстрелами со стороны украинских военных, работает скорая помощь и другие социальные службы. По данным ведомства, власти помогают с выездом жителей из опасных районов, ограничений на выезд нет.
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харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
20:55 08.09.2022 (обновлено: 23:41 08.09.2022)
 
В Харьковской области восстановили электроснабжение

На освобожденных территориях Харьковской области восстановили электроснабжение

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны украинских войск, есть водоснабжение, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.
Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований.
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"Все службы жизнеобеспечения Купянского и других районов Харьковской области продолжают работу. Ситуация под контролем. Об этом сообщил председатель Совета министров Андрей Алексеенко по итогам объезда Купянска и совещания с оперативными службами", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что специалисты восстановили электроснабжение, частично нарушенное обстрелами со стороны украинских военных, работает скорая помощь и другие социальные службы. По данным ведомства, власти помогают с выездом жителей из опасных районов, ограничений на выезд нет.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская область
 
 
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