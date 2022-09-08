https://ria.ru/20220908/kharkov-1815547901.html

В Харьковской области восстановили электроснабжение

В Харьковской области восстановили электроснабжение - РИА Новости, 08.09.2022

В Харьковской области восстановили электроснабжение

Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:55

2022-09-08T20:55

2022-09-08T23:41

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Все службы жизнеобеспечения освобожденных территорий Харьковской области продолжают работать: восстановлено электроснабжение, нарушенное обстрелами со стороны украинских войск, есть водоснабжение, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу, а также опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль украинских формирований."Все службы жизнеобеспечения Купянского и других районов Харьковской области продолжают работу. Ситуация под контролем. Об этом сообщил председатель Совета министров Андрей Алексеенко по итогам объезда Купянска и совещания с оперативными службами", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что специалисты восстановили электроснабжение, частично нарушенное обстрелами со стороны украинских военных, работает скорая помощь и другие социальные службы. По данным ведомства, власти помогают с выездом жителей из опасных районов, ограничений на выезд нет.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815110560.html

харьковская область

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

харьковская область