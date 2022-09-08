https://ria.ru/20220908/karandash-1815388893.html

Житель Чувашии убил знакомого карандашом

Житель Чувашии убил знакомого карандашом - РИА Новости, 08.09.2022

Житель Чувашии убил знакомого карандашом

Мужчина, убивший знакомого карандашом, задержан в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:06

2022-09-08T13:06

2022-09-08T13:33

происшествия

россия

чебоксары

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Мужчина, убивший знакомого карандашом, задержан в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в комнате общежития города Чебоксары. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)"По версии следствия, вечером 3 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, где проживал потерпевший, в ходе ссоры нанес ему два удара карандашом в шею. Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени", - говорится в сообщении регионального СУСК.Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html

https://ria.ru/20220802/raschlenenie-1806689422.html

россия

чебоксары

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)