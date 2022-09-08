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Житель Чувашии убил знакомого карандашом - РИА Новости, 08.09.2022
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Житель Чувашии убил знакомого карандашом
Житель Чувашии убил знакомого карандашом - РИА Новости, 08.09.2022
Житель Чувашии убил знакомого карандашом
Мужчина, убивший знакомого карандашом, задержан в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:06
2022-09-08T13:33
происшествия
россия
чебоксары
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Мужчина, убивший знакомого карандашом, задержан в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в комнате общежития города Чебоксары. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)"По версии следствия, вечером 3 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, где проживал потерпевший, в ходе ссоры нанес ему два удара карандашом в шею. Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени", - говорится в сообщении регионального СУСК.Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20220907/ubiystvo-1815143750.html
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россия
чебоксары
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, чебоксары, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Россия, Чебоксары, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
13:06 08.09.2022 (обновлено: 13:33 08.09.2022)
 
Житель Чувашии убил знакомого карандашом

В Чебоксарах задержали мужчину, убившего карандашом знакомого в комнате общежития

© Фото : СУСК РФ по Республике ЧувашияСледственный эксперимент по делу об убийстве мужчины в Чувашии
Следственный эксперимент по делу об убийстве мужчины в Чувашии - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : СУСК РФ по Республике Чувашия
Следственный эксперимент по делу об убийстве мужчины в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен — РИА Новости. Мужчина, убивший знакомого карандашом, задержан в Чувашии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в комнате общежития города Чебоксары. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство)
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"По версии следствия, вечером 3 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития, где проживал потерпевший, в ходе ссоры нанес ему два удара карандашом в шею. Одно из ранений повредило вену, в результате потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Подозреваемый задержан. Следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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ПроисшествияРоссияЧебоксарыСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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