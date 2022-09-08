https://ria.ru/20220908/kakhovka-1815538903.html

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО - РИА Новости, 08.09.2022

ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, работает система ПВО, сообщила администрация Каховского района в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T22:32

2022-09-08T22:32

2022-09-08T23:34

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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, работает система ПВО, сообщила администрация Каховского района в Telegram-канале."Более десяти ракет выпустили по атакующим наши бойцы. Под ударом Каховская ГЭС и подъездные пути к ней", — говорится заявлении.Украинская армия в течение нескольких месяцев регулярно наносит удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции, используя в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российские ПВО. Так, во вторник они сбили в районе ГЭС 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В марте российские солдаты взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html

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