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ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО - РИА Новости, 08.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/kakhovka-1815538903.html
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО - РИА Новости, 08.09.2022
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО
Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, работает система ПВО, сообщила администрация Каховского района в Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T22:32
2022-09-08T23:34
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховская гэс
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, работает система ПВО, сообщила администрация Каховского района в Telegram-канале."Более десяти ракет выпустили по атакующим наши бойцы. Под ударом Каховская ГЭС и подъездные пути к ней", — говорится заявлении.Украинская армия в течение нескольких месяцев регулярно наносит удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции, используя в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российские ПВО. Так, во вторник они сбили в районе ГЭС 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS.С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.В марте российские солдаты взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220906/poteri-1814702429.html
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новая каховка
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новая каховка, каховская гэс, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, владимир путин, херсонская область , запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховская ГЭС, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин, Херсонская область , Запорожская область
22:32 08.09.2022 (обновлено: 23:34 08.09.2022)
 
ВСУ обстреливают Каховскую ГЭС, работает ПВО

Администрация Новой Каховки сообщила об обстреле ГЭС, работает система ПВО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреливают Каховскую ГЭС, работает система ПВО, сообщила администрация Каховского района в Telegram-канале.
"Более десяти ракет выпустили по атакующим наши бойцы. Под ударом Каховская ГЭС и подъездные пути к ней", — говорится заявлении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 02:21Специальная военная операция на Украине
Херсонские власти: Киев утаивает огромные потери при попытках наступления
Украинская армия в течение нескольких месяцев регулярно наносит удары по Новой Каховке и близлежащей гидроэлектростанции, используя в том числе поставленное Западом вооружение. Для противодействия артиллерии ВСУ в регионе развернули российские ПВО. Так, во вторник они сбили в районе ГЭС 11 снарядов украинских РСЗО HIMARS.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В марте российские солдаты взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область, заняв Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав бывшую советскую республику от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России — завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховская ГЭСВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир ПутинХерсонская областьЗапорожская область
 
 
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