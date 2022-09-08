Рейтинг@Mail.ru
Греция принимает на лечение украинских раненых - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815510345.html
Греция принимает на лечение украинских раненых
Греция принимает на лечение украинских раненых - РИА Новости, 08.09.2022
Греция принимает на лечение украинских раненых
Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:43
2022-09-08T19:48
в мире
здоровье - общество
ллойд остин
греция
украина
вооруженные силы украины
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_465c6b96310b667a22b2cd06538a72a4.jpg
АФИНЫ, 8 сен - РИА Новости. Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на встрече министров обороны, организованной по инициативе министра обороны США Ллойда Остина на американской авиабазе Рамштайн в Германии.В ходе встречи обсуждались ход конфликта, потребности ВСУ в вооружении, а также обучение украинских военных и предоставление оборонных материалов, сообщила пресс-служба минобороны.На встрече также присутствовал начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, сообщило минобороны.В своем выступлении министр национальной обороны подчеркнул, что Греция с самого начала предоставила существенную военную и гуманитарную помощь. Она также поддержала масштабные пакеты санкций ЕС против России, несмотря на их серьезные последствия для экономики."Греция предоставила убежище украинским беженцам, выделила койки в военных госпиталях для лечения украинских раненых и будет оказывать гостеприимство на военных курортах детям украинских солдат, которые были ранены или погибли на войне", - сообщил Панайотопулос.В кулуарах встречи Панайотопулос провел короткие переговоры со своими коллегами из Украины, Германии, Великобритании и Италии.
https://ria.ru/20220906/suverenitet-1814957557.html
https://ria.ru/20220908/ukraina-1815498129.html
греция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776349136_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_22b8b964731304ac7d06781ee032b8c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, ллойд остин, греция, украина, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Ллойд Остин, Греция, Украина, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
19:43 08.09.2022 (обновлено: 19:48 08.09.2022)
 
Греция принимает на лечение украинских раненых

Глава Минобороны Панайотопулос: Греция принимает на лечение украинских раненых

© Depositphotos / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Depositphotos / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 8 сен - РИА Новости. Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на встрече министров обороны, организованной по инициативе министра обороны США Ллойда Остина на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
В ходе встречи обсуждались ход конфликта, потребности ВСУ в вооружении, а также обучение украинских военных и предоставление оборонных материалов, сообщила пресс-служба минобороны.
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 20:42
Глава МИД Франции пообещала помощь Греции в случае угрозы суверенитету
На встрече также присутствовал начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, сообщило минобороны.
В своем выступлении министр национальной обороны подчеркнул, что Греция с самого начала предоставила существенную военную и гуманитарную помощь. Она также поддержала масштабные пакеты санкций ЕС против России, несмотря на их серьезные последствия для экономики.
"Греция предоставила убежище украинским беженцам, выделила койки в военных госпиталях для лечения украинских раненых и будет оказывать гостеприимство на военных курортах детям украинских солдат, которые были ранены или погибли на войне", - сообщил Панайотопулос.
В кулуарах встречи Панайотопулос провел короткие переговоры со своими коллегами из Украины, Германии, Великобритании и Италии.
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
18:58Специальная военная операция на Украине
В Пентагоне оценили потери Киева за время операции в десятки тысяч человек
 
В миреЗдоровье - ОбществоЛлойд ОстинГрецияУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала