https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815510345.html

Греция принимает на лечение украинских раненых

Греция принимает на лечение украинских раненых - РИА Новости, 08.09.2022

Греция принимает на лечение украинских раненых

Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:43

2022-09-08T19:43

2022-09-08T19:48

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АФИНЫ, 8 сен - РИА Новости. Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на встрече министров обороны, организованной по инициативе министра обороны США Ллойда Остина на американской авиабазе Рамштайн в Германии.В ходе встречи обсуждались ход конфликта, потребности ВСУ в вооружении, а также обучение украинских военных и предоставление оборонных материалов, сообщила пресс-служба минобороны.На встрече также присутствовал начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, сообщило минобороны.В своем выступлении министр национальной обороны подчеркнул, что Греция с самого начала предоставила существенную военную и гуманитарную помощь. Она также поддержала масштабные пакеты санкций ЕС против России, несмотря на их серьезные последствия для экономики."Греция предоставила убежище украинским беженцам, выделила койки в военных госпиталях для лечения украинских раненых и будет оказывать гостеприимство на военных курортах детям украинских солдат, которые были ранены или погибли на войне", - сообщил Панайотопулос.В кулуарах встречи Панайотопулос провел короткие переговоры со своими коллегами из Украины, Германии, Великобритании и Италии.

https://ria.ru/20220906/suverenitet-1814957557.html

https://ria.ru/20220908/ukraina-1815498129.html

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в мире, здоровье - общество, ллойд остин, греция, украина, вооруженные силы украины, евросоюз