https://ria.ru/20220908/gretsiya-1815510345.html
Греция принимает на лечение украинских раненых
Греция принимает на лечение украинских раненых - РИА Новости, 08.09.2022
Греция принимает на лечение украинских раненых
Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:43
2022-09-08T19:43
2022-09-08T19:48
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АФИНЫ, 8 сен - РИА Новости. Греция предоставила существенную военную и гуманитарную помощь Украине и принимает на лечение раненных украинцев, сообщил министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос на встрече министров обороны, организованной по инициативе министра обороны США Ллойда Остина на американской авиабазе Рамштайн в Германии.В ходе встречи обсуждались ход конфликта, потребности ВСУ в вооружении, а также обучение украинских военных и предоставление оборонных материалов, сообщила пресс-служба минобороны.На встрече также присутствовал начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос, сообщило минобороны.В своем выступлении министр национальной обороны подчеркнул, что Греция с самого начала предоставила существенную военную и гуманитарную помощь. Она также поддержала масштабные пакеты санкций ЕС против России, несмотря на их серьезные последствия для экономики."Греция предоставила убежище украинским беженцам, выделила койки в военных госпиталях для лечения украинских раненых и будет оказывать гостеприимство на военных курортах детям украинских солдат, которые были ранены или погибли на войне", - сообщил Панайотопулос.В кулуарах встречи Панайотопулос провел короткие переговоры со своими коллегами из Украины, Германии, Великобритании и Италии.
https://ria.ru/20220906/suverenitet-1814957557.html
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в мире, здоровье - общество, ллойд остин, греция, украина, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Ллойд Остин, Греция, Украина, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
19:43 08.09.2022 (обновлено: 19:48 08.09.2022)
Греция принимает на лечение украинских раненых
Глава Минобороны Панайотопулос: Греция принимает на лечение украинских раненых