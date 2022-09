https://ria.ru/20220908/gramotnost-1814806416.html

Международный день грамотности

Международный день грамотности - РИА Новости, 08.09.2022

Международный день грамотности

Ежегодно в мире 8 сентября отмечается Международный день грамотности (International Literacy Day). Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной... РИА Новости, 08.09.2022

Ежегодно в мире 8 сентября отмечается Международный день грамотности (International Literacy Day). Впервые он был проведен в 1966 году по инициативе Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране (Иран) в сентябре 1965 года, и был приурочен к дате ее открытия.С 1967 года этот международный день отмечается ежегодно с целью напомнить общественности о важности грамотности в контексте человеческого достоинства и прав человека, а также с целью активизации усилий по созданию более грамотных и устойчивых обществ.Грамотность – определенная степень владения человеком навыками чтения и письма согласно грамматическим нормам родного языка. Это один из базовых показателей социально-культурного развития населения.Конкретное содержание понятия грамотности менялось исторически, расширяясь с ростом общественных требований к развитию человека – от элементарных умений читать, писать, считать к владению минимумом общественно необходимых знаний и навыков (функциональная грамотность).Грамотность – право человека и основа для обучения на протяжении всей жизни. Благодаря своему "множительному эффекту" грамотность способствует искоренению нищеты, снижению уровня детской смертности, сдерживанию темпов роста населения, достижению гендерного равенства и обеспечению устойчивого развития, мира и демократии. В 2022 году Международный день грамотности будет отмечаться под девизом "Преобразование пространств для обучения грамотности" и станет возможностью переосмыслить фундаментальную важность учебных пространств в целях повышения устойчивости и обеспечения качественного, справедливого и инклюзивного образования для всех.Несмотря на достигнутый прогресс, проблемы грамотности актуальны как минимум для 773 миллионов взрослых по всему миру, не имеющих базовых навыков грамотности.635 миллионов детей школьного возраста не имеют возможности учиться, 70% всех десятилетних жителей стран с низким и средним уровнем дохода не могут прочесть и понять самый простой текст. До пандемии 53% десятилетних детей в таких странах не умели нормально читать и отставали от минимальной грамотности и письменных навыков.По данным ЮНИСЕФ, для более чем 168 миллионов детей во всем мире школы были закрыты почти на целый год из-за локдауна. Около 214 миллионов детей в мире (каждый седьмой ребенок) пропустили более трех четвертей очного обучения. Согласно докладу Глобального фонда ООН "Образование не ждет" (2022), из 222 миллионов детей и подростков, пострадавших от кризиса из-за пандемии COVID-19 и нуждающихся в срочной помощи в образовании, 78,2 миллиона не посещают школу, а около 120 миллионов учатся в школе, но не получают минимума знаний по математике и чтению. Только один из десяти пострадавших от кризиса детей, посещающих начальную или среднюю школу, достигает этого образовательного минимума. 84% не посещающих школу детей проживают в регионах с затяжными конфликтами (Афганистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Мали, Нигерия, Пакистан, Сомали, Южный Судан, Судан и Йемен). После пандемии почти 24 миллиона учащихся могут никогда не вернуться к формальному образованию, из которых, по прогнозам, 11 миллионов будут девочки и молодые женщины.С 1967 года ЮНЕСКО присуждает Международные премии в области грамотности выдающимся и новаторским программам по распространению грамотности. За это время премии были присуждены более чем 500 инициативам правительств и НПО по всему миру.В настоящее время существуют две Международные премии ЮНЕСКО в области грамотности. Премия ЮНЕСКО имени короля Седжона (The UNESCO King Sejong Literacy Prize) за распространение грамотности (три награды) была учреждена в 1989 году при поддержке правительства Южной Кореи. Она уделяет особое внимание развитию и обучению грамоте на родном языке.Премия ЮНЕСКО имени Конфуция (The UNESCOConfucius Prizefor Literacy) за распространение грамотности (три награды) была создана в 2005 году при поддержке правительства КНР. Премия присуждается за работу, способствующую повышению уровня функциональной грамотности, использование технологических средств и поддержку взрослого населения и молодежи сельской местности, не охваченной школьным образованием. 8 сентября 2022 году эти премии будут вручены на официальной церемонии в Абиджане (Кот-д'Ивуар). Россия по праву считается одной из самых образованных стран в мире.Россиян с высшим образованием сегодня в три раза больше, чем в СССР. Если в 1989 году высшее образование имели 11% населения России, то в настоящее время число таких граждан – свыше 31%. Среди рожденных в период с 1981 по 1985 годы высшее образование имеют 37%: 44% женщин и 31% мужчин, среди москвичей в этой возрастной категории доля людей, окончивших вуз, – 57%.По итогам исследования международной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) по читательской грамотности результат российских школьников повысился с 488 баллов в 2019 году до 492 баллов в 2020 году, место России в мировом рейтинге – с 26-го до 24-го. Показатель математической грамотности показал вырос еще больше – с 483 до 494 баллов, по нему Россия поднялась с 33-го на 27-е место. По естественно-научной грамотности результат немного снизился – с 479 до 472 баллов, по этому показателю Россия в 2020 году находилась на 36-м месте.С 2004 года с целью популяризации грамотности в России и других странах мира ежегодно проводится акция "Тотальный диктант". Каждый желающий может проверить свои знания и написать диктант на родном языке. Обычно организаторы мероприятия приглашают диктовать тексты известных представителей культуры, а также школьных учителей и преподавателей вузов. Уникальный текст специально для диктанта создает известный писатель. В 2022 году акция собрала свыше 780 тысяч участников в 108 странах мира. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

