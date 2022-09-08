https://ria.ru/20220908/gaz-1815373058.html
Еврокомиссар допустил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ
Еврокомиссар допустил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 08.09.2022
Еврокомиссар допустил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ
Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони не исключил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ и допустил, что грядущая зима может стать "одной из худших... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:31
2022-09-08T12:31
2022-09-08T12:31
экономика
паоло джентилони
евросоюз
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природный газ
цены
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БЕРЛИН, 8 сен - РИА Новости. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони не исключил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ и допустил, что грядущая зима может стать "одной из худших за всю историю"."Этого никто не может исключить", - сказал Джентилони в интервью журналу Spiegel, отвечая на вопрос о том, скатится ли еврозона в рецессию в свете рекордно высоких цен на газ."Нынешняя инфляция вызовет потрясения в нашей экономике, и предстоящая зима может стать одной из худших за всю историю", - добавил еврокомиссар.По его словам, страны ЕС переживают "беспрецедентную неопределенность". Вместе с тем, показатели экономики ЕС в целом остаются положительными, ситуация на рынке труда хорошая, отметил Джентилони.
https://ria.ru/20220908/gaz-1815338380.html
https://ria.ru/20220908/potok-1815192299.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, паоло джентилони, евросоюз, европа, в мире, природный газ, цены
Экономика, Паоло Джентилони, Евросоюз, Европа, В мире, Природный газ, Цены
Еврокомиссар допустил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ
Еврокомиссар по экономике Джентилони допустил рецессию в еврозоне из-за высоких цен на газ