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Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа - РИА Новости, 08.09.2022
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Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа - РИА Новости, 08.09.2022
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа
С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:12
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северный поток — 2
европа
восточная европа
канада
экономика
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал агентству "Прайм" руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский.Эксперт напоминает, что Восточная Европа гораздо сильнее зависит от российского газа в своем энергопотреблении, чем западноевропейские страны. При ухудшении ситуации не исключено, что более обеспеченные страны вынуждены будут "делиться", что не вызовет у них энтузиазма.Некоторые политики в Европе питают надежды на поставки газа из Канады, однако это трудноосуществимый сценарий, прежде всего, из-за неприспособленности канадских портов для экспорта, отмечает аналитик. В такой ситуации не исключено возвращение к теме "Северного потока — 2", подытожил он.
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северный поток — 2, европа, восточная европа, канада, экономика, россия
Северный поток — 2, Европа, Восточная Европа, Канада, Экономика, Россия
02:12 08.09.2022 (обновлено: 02:13 08.09.2022)
 
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа

Эксперт Доброславский: нехватка газа сильнее всего ударит по странам Восточной Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал агентству "Прайм" руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский.
Эксперт напоминает, что Восточная Европа гораздо сильнее зависит от российского газа в своем энергопотреблении, чем западноевропейские страны. При ухудшении ситуации не исключено, что более обеспеченные страны вынуждены будут "делиться", что не вызовет у них энтузиазма.
Некоторые политики в Европе питают надежды на поставки газа из Канады, однако это трудноосуществимый сценарий, прежде всего, из-за неприспособленности канадских портов для экспорта, отмечает аналитик. В такой ситуации не исключено возвращение к теме "Северного потока — 2", подытожил он.
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Северный поток — 2ЕвропаВосточная ЕвропаКанадаЭкономикаРоссия
 
 
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