https://ria.ru/20220908/gaz-1815288688.html
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа - РИА Новости, 08.09.2022
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа
С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:12
2022-09-08T02:12
2022-09-08T02:13
северный поток — 2
европа
восточная европа
канада
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_0:0:2623:1475_1920x0_80_0_0_aeebc04a283e1e10414c3bb5db0a3175.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал агентству "Прайм" руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский.Эксперт напоминает, что Восточная Европа гораздо сильнее зависит от российского газа в своем энергопотреблении, чем западноевропейские страны. При ухудшении ситуации не исключено, что более обеспеченные страны вынуждены будут "делиться", что не вызовет у них энтузиазма.Некоторые политики в Европе питают надежды на поставки газа из Канады, однако это трудноосуществимый сценарий, прежде всего, из-за неприспособленности канадских портов для экспорта, отмечает аналитик. В такой ситуации не исключено возвращение к теме "Северного потока — 2", подытожил он.
https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html
европа
восточная европа
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814576127_111:0:2396:1714_1920x0_80_0_0_6983ab054bd1b5c1041705f7a018fada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северный поток — 2, европа, восточная европа, канада, экономика, россия
Северный поток — 2, Европа, Восточная Европа, Канада, Экономика, Россия
02:12 08.09.2022 (обновлено: 02:13 08.09.2022)
Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа
Эксперт Доброславский: нехватка газа сильнее всего ударит по странам Восточной Европы