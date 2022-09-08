https://ria.ru/20220908/gaz-1815288688.html

Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа

Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа - РИА Новости, 08.09.2022

Эксперт рассказал, по кому сильнее всего ударит нехватка газа

С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:12

2022-09-08T02:12

2022-09-08T02:13

северный поток — 2

европа

восточная европа

канада

экономика

россия

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. С приближением зимы в Европе продолжает усугубляться энергетический кризис, однако больше всего он угрожает именно восточноевропейским странам, рассказал агентству "Прайм" руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский.Эксперт напоминает, что Восточная Европа гораздо сильнее зависит от российского газа в своем энергопотреблении, чем западноевропейские страны. При ухудшении ситуации не исключено, что более обеспеченные страны вынуждены будут "делиться", что не вызовет у них энтузиазма.Некоторые политики в Европе питают надежды на поставки газа из Канады, однако это трудноосуществимый сценарий, прежде всего, из-за неприспособленности канадских портов для экспорта, отмечает аналитик. В такой ситуации не исключено возвращение к теме "Северного потока — 2", подытожил он.

https://ria.ru/20220907/uniper-1814991478.html

европа

восточная европа

канада

россия

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северный поток — 2, европа, восточная европа, канада, экономика, россия