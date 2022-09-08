https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815530514.html

Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны

Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны - РИА Новости, 08.09.2022

Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны

Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:26

2022-09-08T21:26

2022-09-08T21:29

умерла королева елизавета ii

в мире

елизавета ii

борис джонсон

великобритания

шотландия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны."Это самый грустный день для нашей страны", - написал он в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html

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