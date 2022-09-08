https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815530514.html
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны - РИА Новости, 08.09.2022
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны
Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:26
2022-09-08T21:26
2022-09-08T21:29
умерла королева елизавета ii
в мире
елизавета ii
борис джонсон
великобритания
шотландия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны."Это самый грустный день для нашей страны", - написал он в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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умерла королева елизавета ii, в мире, елизавета ii, борис джонсон, великобритания, шотландия
Умерла Королева Елизавета II, В мире, Елизавета II, Борис Джонсон, Великобритания, Шотландия
21:26 08.09.2022 (обновлено: 21:29 08.09.2022)
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны
Борис Джонсон о смерти королевы Елизаветы II: это самый грустный день для страны