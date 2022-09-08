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Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны - РИА Новости, 08.09.2022
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Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны - РИА Новости, 08.09.2022
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны
Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:26
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умерла королева елизавета ii
в мире
елизавета ii
борис джонсон
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны."Это самый грустный день для нашей страны", - написал он в Twitter.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
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умерла королева елизавета ii, в мире, елизавета ii, борис джонсон, великобритания, шотландия
Умерла Королева Елизавета II, В мире, Елизавета II, Борис Джонсон, Великобритания, Шотландия
21:26 08.09.2022 (обновлено: 21:29 08.09.2022)
 
Джонсон о смерти Елизаветы II: это самый грустный день для страны

Борис Джонсон о смерти королевы Елизаветы II: это самый грустный день для страны

© AP Photo / Victoria Jones/PoolКоролева Елизавета II и Борис Джонсон
Королева Елизавета II и Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Victoria Jones/Pool
Королева Елизавета II и Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что день смерти королевы Елизаветы II - самый грустный день для страны.
"Это самый грустный день для нашей страны", - написал он в Twitter.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Королева Елизавета II в карете, Лондон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:35
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
 
Умерла Королева Елизавета IIВ миреЕлизавета IIБорис ДжонсонВеликобританияШотландия
 
 
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