https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815527727.html

Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы

Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы - РИА Новости, 08.09.2022

Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы

Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T21:10

2022-09-08T21:10

2022-09-08T21:20

елизавета ii

великобритания

в мире

шотландия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Сообщения учетной записи раньше сопровождались фотографией королевы. Вместо этого аккаунт теперь использует изображение герба Великобритании.Фон на сайте королевской семьи поменяли на черный.

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html

великобритания

шотландия

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елизавета ii, великобритания, в мире, шотландия