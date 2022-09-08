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Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы - РИА Новости, 08.09.2022
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Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы - РИА Новости, 08.09.2022
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Сообщения учетной записи раньше сопровождались фотографией королевы. Вместо этого аккаунт теперь использует изображение герба Великобритании.Фон на сайте королевской семьи поменяли на черный.
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елизавета ii, великобритания, в мире, шотландия
Елизавета II, Великобритания, В мире, Шотландия
21:10 08.09.2022 (обновлено: 21:20 08.09.2022)
 
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы

Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы II

Twitter-аккаунт королевской семьи
Twitter-аккаунт королевской семьи
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II.
Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.
Сообщения учетной записи раньше сопровождались фотографией королевы. Вместо этого аккаунт теперь использует изображение герба Великобритании.
Фон на сайте королевской семьи поменяли на черный.
Королева Елизавета II в карете, Лондон - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
20:35
Ее Величество. Какой запомнилась Елизавета II
 
Елизавета IIВеликобританияВ миреШотландия
 
 
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