https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815527727.html
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы - РИА Новости, 08.09.2022
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T21:10
2022-09-08T21:10
2022-09-08T21:20
елизавета ii
великобритания
в мире
шотландия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти королевы Елизаветы II.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.Сообщения учетной записи раньше сопровождались фотографией королевы. Вместо этого аккаунт теперь использует изображение герба Великобритании.Фон на сайте королевской семьи поменяли на черный.
https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815461298.html
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елизавета ii, великобритания, в мире, шотландия
Елизавета II, Великобритания, В мире, Шотландия
21:10 08.09.2022 (обновлено: 21:20 08.09.2022)
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы
Twitter-аккаунт королевской семьи сменил изображение после смерти Елизаветы II