https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815525228.html

Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера

Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера - РИА Новости, 08.09.2022

Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера

Лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвали Елизавету II борцом за мир и непреходящие ценности. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:58

2022-09-08T20:58

2022-09-08T21:14

нато

умерла королева елизавета ii

евросоюз

великобритания

елизавета ii

в мире

йенс столтенберг

шотландия

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвали Елизавету II борцом за мир и непреходящие ценности.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Глубоко скорблю в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Более 70-ти лет она являла собой пример самоотверженного лидерства и государственной службы", - написал в Twitter генсек НАТО.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "ЕС воздает должное уникальному вкладу королевы в построение мира и согласия".В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что "своим служением и преданностью Елизавета II демонстрировала важность непреходящих ценностей в современном мире".

https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815527260.html

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