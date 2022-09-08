https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815525228.html
Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера
Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера - РИА Новости, 08.09.2022
Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера
Лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвали Елизавету II борцом за мир и непреходящие ценности. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:58
2022-09-08T20:58
2022-09-08T21:14
нато
умерла королева елизавета ii
евросоюз
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Лидеры институтов ЕС, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг назвали Елизавету II борцом за мир и непреходящие ценности.Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет."Глубоко скорблю в связи с кончиной королевы Елизаветы II. Более 70-ти лет она являла собой пример самоотверженного лидерства и государственной службы", - написал в Twitter генсек НАТО.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, "ЕС воздает должное уникальному вкладу королевы в построение мира и согласия".В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что "своим служением и преданностью Елизавета II демонстрировала важность непреходящих ценностей в современном мире".
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нато, умерла королева елизавета ii, евросоюз, великобритания, елизавета ii, в мире, йенс столтенберг, шотландия, жозеп боррель
НАТО, Умерла Королева Елизавета II, Евросоюз, Великобритания, Елизавета II, В мире, Йенс Столтенберг, Шотландия, Жозеп Боррель
20:58 08.09.2022 (обновлено: 21:14 08.09.2022)
Столтенберг назвал Елизавету II примером самоотверженного лидера
Генсек НАТО Столтенберг назвал королеву Елизавету II примером самоотверженного лидера