https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815524613.html

Генсек ООН скорбит в связи со смертью Елизаветы II

Генсек ООН скорбит в связи со смертью Елизаветы II - РИА Новости, 08.09.2022

Генсек ООН скорбит в связи со смертью Елизаветы II

Генсек ООН Антониу Гутерреш скорбит в связи с кончиной Елизаветы II, выражает соболезнования семье королевы, правительству и народу Великобритании, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T20:54

2022-09-08T20:54

2022-09-08T21:44

в мире

елизавета ii

антониу гутерреш

великобритания

оон

содружество наций

северная ирландия

умерла королева елизавета ii

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ООН, 8 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш скорбит в связи с кончиной Елизаветы II, выражает соболезнования семье королевы, правительству и народу Великобритании, говорится в его заявлении."Я глубоко скорблю в связи с кончиной Ее Величества королевы Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Я выражаю искренние соболезнования ее семье, правительству и народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и всему Содружеству Наций в целом", - сказано в заявлении.По его словам, будучи самой долгоживущей и правящей главой Великобритании, королева Елизавета II вызывала всеобщее восхищение во всем мире "за ее грацию, достоинство и самоотверженность". Как указал генсек, она застала десятилетия радикальных перемен, в том числе деколонизацию Африки и Азии и эволюцию Содружества."Королева Елизавета II была хорошим другом ООН и дважды посещала нашу штаб-квартиру в Нью-Йорке с перерывом более, чем в пятьдесят лет. Она была глубоко привержена многим благотворительным и экологическим проектам и обратилась с проникновенной речью к делегатам на переговорах по климату COP26 в Глазго", - отметил он."Я хотел бы отдать дань уважения королеве Елизавете II за ее непоколебимую преданность делу служения своему народу на протяжении всей жизни. Мир надолго запомнит ее преданность и лидерство", - заявил Гутерреш.Ранее Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет.

https://ria.ru/20220908/korol-1815531979.html

великобритания

северная ирландия

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в мире, елизавета ii, антониу гутерреш, великобритания, оон, содружество наций, северная ирландия, умерла королева елизавета ii