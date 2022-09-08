https://ria.ru/20220908/elizaveta-1815519713.html
"Лондонский мост рухнул": детали секретного плана на случай смерти королевы
"Лондонский мост рухнул": детали секретного плана на случай смерти королевы - РИА Новости, 08.09.2022
"Лондонский мост рухнул": детали секретного плана на случай смерти королевы
Секретный план на случай смерти королевы Елизаветы II разработан в Великобритании, он предусматривает, что личный секретарь британского монарха первым узнает о... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T20:00
2022-09-08T20:00
2022-09-08T20:34
в мире
елизавета ii
лондон
шотландия
великобритания
содружество
би-би-си
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815464452_0:130:3111:1880_1920x0_80_0_0_1918379d1f4254588a31aca505bbd2ae.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретный план на случай смерти королевы Елизаветы II разработан в Великобритании, он предусматривает, что личный секретарь британского монарха первым узнает о ее кончине и затем свяжется с премьер-министром, которому сообщит кодовую фразу "Лондонский мост рухнул".Внимание мировой прессы приковано к состоянию британской королевы на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.Как сообщали британские СМИ, в дальнейшем из глобального центра реагирования британского МИД новость о смерти королевы будет доведена до сведения правительств всех 14 стран за пределами Британии, в которых Елизавета II является главой государства (королевства Содружества). Кроме того, одновременно трагическое известие получат 36 других стран Содружества, в которых королева была символической фигурой.Как отмечает Guardian, общественность узнает о смерти королевы лишь спустя некоторое время после того, как она умрет. "Информация будет распространяться подобно волне сжатия перед землетрясением, ее можно будет обнаружить только с помощью специального оборудования", - говорится в публикации издания.Отмечается, что в течение многих лет первой о смерти королевских особ сообщали Би-би-си, однако такая монополия радиовещательной корпорации осталась в прошлом. Информацию о кончине британского монарха как экстренную новость передадут одновременно британскому агентству Press Association и другим мировым СМИ. В это же время из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурной одежде, который пройдет по тускло-розовому гравию и прикрепит к воротам объявление с черной окантовкой.Между тем сайт Букингемского дворца превратится в единственную "мрачную" страницу с текстом, извещающим о кончине королевы.Издание Politico также публиковало детали плана, согласно которому в день смерти королевы министерство обороны организует залпы из орудий, будет объявлена общенациональная минута молчания. Премьер должен будет провести аудиенцию с новым королем, который уже обратится к нации. В то же время в соборе Святого Павла в сердце Лондона пройдет поминальная служба, в которой примут участие премьер и еще ряд министров.На следующий день в Сент-Джеймсском дворце короля Чарльза объявят новым правителем. Британский парламент соберется, чтобы выразить соболезнование, его работа будет приостановлена на десять дней.Через два дня после смерти королевы гроб с ее телом будет выставлен в Букингемском дворце. Если королева скончается в Балморале в Шотландии, ее тело будет доставлено в Лондон на поезде, если это будет возможно, в противном случае - на самолете.Через три дня после трагического события король Чарльз отправится в тур по стране, он посетит Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. Через пять дней после смерти королевы гроб с ее телом переместят в Вестминстерский дворец, где он будет доступен для публики 23 часа сутки в течение трех дней.Похороны королевы пройдут через 10 дней после ее смерти. Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI в Лондоне.По сведениям Politico, по существующей договоренности день государственных похорон Елизаветы II будет объявлен "Днем национального траура" и фактически будет выходным днем, хотя и не будет выходным официально. Государственные похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве, в полдень по всей стране будет объявлено двухминутное молчание.
лондон
шотландия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815464452_0:126:2563:2048_1920x0_80_0_0_a2ea64e32ad37e3f7ac1f3101a059e5f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, лондон, шотландия, великобритания, содружество , би-би-си
В мире, Елизавета II, Лондон, Шотландия, Великобритания, Содружество , Би-би-си
20:00 08.09.2022 (обновлено: 20:34 08.09.2022)
"Лондонский мост рухнул": детали секретного плана на случай смерти королевы
"Лондонский мост рухнул": детали секретного плана на случай смерти королевы Елизаветы II
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Секретный план на случай смерти королевы Елизаветы II разработан в Великобритании, он предусматривает, что личный секретарь британского монарха первым узнает о ее кончине и затем свяжется с премьер-министром, которому сообщит кодовую фразу "Лондонский мост рухнул".
Внимание мировой прессы приковано к состоянию британской королевы на фоне сообщений об ухудшении ее здоровья. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи рекомендовали королеве находиться под медицинским наблюдением.
Как сообщали британские СМИ, в дальнейшем из глобального центра реагирования британского МИД новость о смерти королевы будет доведена до сведения правительств всех 14 стран за пределами Британии, в которых Елизавета II является главой государства (королевства Содружества). Кроме того, одновременно трагическое известие получат 36 других стран Содружества
, в которых королева была символической фигурой.
Как отмечает Guardian, общественность узнает о смерти королевы лишь спустя некоторое время после того, как она умрет. "Информация будет распространяться подобно волне сжатия перед землетрясением, ее можно будет обнаружить только с помощью специального оборудования", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что в течение многих лет первой о смерти королевских особ сообщали Би-би-си
, однако такая монополия радиовещательной корпорации осталась в прошлом. Информацию о кончине британского монарха как экстренную новость передадут одновременно британскому агентству Press Association и другим мировым СМИ. В это же время из дверей Букингемского дворца выйдет лакей в траурной одежде, который пройдет по тускло-розовому гравию и прикрепит к воротам объявление с черной окантовкой.
Между тем сайт Букингемского дворца превратится в единственную "мрачную" страницу с текстом, извещающим о кончине королевы.
Издание Politico также публиковало детали плана, согласно которому в день смерти королевы министерство обороны организует залпы из орудий, будет объявлена общенациональная минута молчания. Премьер должен будет провести аудиенцию с новым королем, который уже обратится к нации. В то же время в соборе Святого Павла в сердце Лондона
пройдет поминальная служба, в которой примут участие премьер и еще ряд министров.
На следующий день в Сент-Джеймсском дворце короля Чарльза объявят новым правителем. Британский парламент соберется, чтобы выразить соболезнование, его работа будет приостановлена на десять дней.
Через два дня после смерти королевы гроб с ее телом будет выставлен в Букингемском дворце. Если королева скончается в Балморале в Шотландии
, ее тело будет доставлено в Лондон на поезде, если это будет возможно, в противном случае - на самолете.
Через три дня после трагического события король Чарльз отправится в тур по стране, он посетит Шотландию, Северную Ирландию
и Уэльс
. Через пять дней после смерти королевы гроб с ее телом переместят в Вестминстерский дворец, где он будет доступен для публики 23 часа сутки в течение трех дней.
Похороны королевы пройдут через 10 дней после ее смерти. Елизавету II похоронят в мемориальной часовне короля Георга VI в Лондоне.
По сведениям Politico, по существующей договоренности день государственных похорон Елизаветы II будет объявлен "Днем национального траура" и фактически будет выходным днем, хотя и не будет выходным официально. Государственные похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве, в полдень по всей стране будет объявлено двухминутное молчание.