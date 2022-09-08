https://ria.ru/20220908/elektromobil-1815366043.html
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн - РИА Новости, 08.09.2022
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн Solius, который планирует использовать для внутригородской логистики, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:15
2022-09-08T12:15
2022-09-08T12:15
экономика
технологии
россия
почта россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Почта России" начала тестировать электрический минивэн Solius, который планирует использовать для внутригородской логистики, сообщает пресс-служба компании."Почта России" начала тестировать электрический минивэн Solius ... "Почта" планирует использовать карго версию минивэна для внутригородской логистики: перевозки грузов, необходимых для работы центрального офиса. Компания задействует электромобиль на административно-хозяйственных маршрутах - для доставки в центральный офис "Почты" в Москве", - говорится в сообщении.Уточняется, что электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания "Электрический автотранспорт", которая в будущем планирует локализовать производство электромобилей Solius в России. Грузоподъемность передаваемого минивэна составляет 600 килограммов, объем грузового отсека - 3,7 кубических метра, максимальная скорость - 120 километров в час.Сотрудники, которые участвую в тестировании, будут оценивать такие параметры, как снижение воздействия на окружающую среду, а также экономическую эффективность автомобиля.Добавляется, что компания ищет и внедряет экономически эффективные технологии и решения, которые способны сократить негативное воздействие на экологию. Также планируется перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы снизить выбросы углекислого газа, что позволит к 2025 году уменьшить его эмиссию на 20% в расчете на 1 килограмм перевезенного груза."Почта России" уже тестирует несколько электромобилей разных производителей на почтовых маршрутах, теперь к ним добавился административно-хозяйственный. Это позволит получить развернутую картину по их возможностям и потенциалу в наших логистических процессах. После тестов мы увидим, есть ли долгосрочные перспективы у этого вида транспорта как с точки зрения бизнеса "Почты", так и с точки зрения снижения углеродного следа и воздействия на экологию", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.
https://ria.ru/20220905/vino-1814439571.html
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экономика, технологии, россия, почта россии
Экономика, Технологии, Россия, Почта России
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн для внутригородских перевозок
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн Solius, который планирует использовать для внутригородской логистики, сообщает
пресс-служба компании.
"Почта России" начала тестировать электрический минивэн Solius ... "Почта" планирует использовать карго версию минивэна для внутригородской логистики: перевозки грузов, необходимых для работы центрального офиса. Компания задействует электромобиль на административно-хозяйственных маршрутах - для доставки в центральный офис "Почты" в Москве", - говорится в сообщении.
Уточняется, что электромобиль для проведения пилотного проекта передала компания "Электрический автотранспорт", которая в будущем планирует локализовать производство электромобилей Solius в России
. Грузоподъемность передаваемого минивэна составляет 600 килограммов, объем грузового отсека - 3,7 кубических метра, максимальная скорость - 120 километров в час.
Сотрудники, которые участвую в тестировании, будут оценивать такие параметры, как снижение воздействия на окружающую среду, а также экономическую эффективность автомобиля.
Добавляется, что компания ищет и внедряет экономически эффективные технологии и решения, которые способны сократить негативное воздействие на экологию. Также планируется перевести часть автопарка на использование природного газа, чтобы снизить выбросы углекислого газа, что позволит к 2025 году уменьшить его эмиссию на 20% в расчете на 1 килограмм перевезенного груза.
"Почта России" уже тестирует несколько электромобилей разных производителей на почтовых маршрутах, теперь к ним добавился административно-хозяйственный. Это позволит получить развернутую картину по их возможностям и потенциалу в наших логистических процессах. После тестов мы увидим, есть ли долгосрочные перспективы у этого вида транспорта как с точки зрения бизнеса "Почты", так и с точки зрения снижения углеродного следа и воздействия на экологию", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по логистике Сергей Сергушев.