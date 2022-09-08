https://ria.ru/20220908/elektrichestvo-1815412132.html

Венгрии не грозит дефицит газа и электричества, заявил Орбан

Венгрии не грозит дефицит газа и электричества, заявил Орбан - РИА Новости, 08.09.2022

Венгрии не грозит дефицит газа и электричества, заявил Орбан

Венгрии не грозит дефицит газа и электричества, поэтому не придется останавливать промышленные предприятия, что может быть привлекательным для потенциальных... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:21

2022-09-08T14:21

2022-09-08T14:21

экономика

виктор орбан

венгрия

газпром

в мире

природный газ

электричество

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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Венгрии не грозит дефицит газа и электричества, поэтому не придется останавливать промышленные предприятия, что может быть привлекательным для потенциальных инвесторов, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на открытии инновационного кампуса Bosch в Будапеште."Дефицита энергии у нас не будет, и это не прогноз, а констатация факта... В Венгрии будет достаточно газа и электричества, то есть не нужно будет останавливать или закрывать какие-либо заводы из-за нехватки энергии. Энергии хватит на всех, и каждый, кто хочет здесь инвестировать и производить, сможет прийти сюда и инвестировать", - приводит слова Орбана агентство MTI.По его словам, одной из стратегических целей является "превращение Венгрии в одну из самых инновационных экономик Европы", поэтому программы и разработки, которые ведут венгерскую экономику в этом направлении, будут продолжены и усилены.Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные консалтинговой компании Energy Prices сообщила, что самые высокие цены на электричество для домохозяйств среди европейских стран в Великобритании, на газ - в Нидерландах, самые низкие цены на газ наблюдаются в Венгрии.В июле правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных более 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто через неделю после введения ЧП посетил Москву, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, на которых обсуждался вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Как сообщил по ее итогам Лавров, просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов. Позднее Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.

https://ria.ru/20220908/tseny-1815395291.html

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венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, виктор орбан, венгрия, газпром, в мире, природный газ, электричество