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В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества - РИА Новости, 08.09.2022
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В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества
В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества - РИА Новости, 08.09.2022
В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества
Причиной аварии на подстанции в Белгороде, из-за которой район города и часть Белгородского района остались без электричества, стало короткое замыкание на... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:07
2022-09-08T09:26
белгород
антон иванов
происшествия
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Причиной аварии на подстанции в Белгороде, из-за которой район города и часть Белгородского района остались без электричества, стало короткое замыкание на секции шин 10кв, сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев.Ранее сообщалось, что большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются. Мэр города Антон Иванов рассказал, что запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме."Вследствие короткого замыкания на секции шин 10кв, в 00.40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Южная", в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы", - рассказал Полежаев в своем Telegram-канале.Он добавил, что в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено, а подача воды будет возобновлена после восстановления БЭС электроэнергии в полном объеме.
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белгород
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белгород, антон иванов, происшествия, белгородская область, белгородский район
Белгород, Антон Иванов, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район
09:07 08.09.2022 (обновлено: 09:26 08.09.2022)
 
В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества

Власти Белгорода заявили, что электричество в городе отключилось из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Владимир Корнев / Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Причиной аварии на подстанции в Белгороде, из-за которой район города и часть Белгородского района остались без электричества, стало короткое замыкание на секции шин 10кв, сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев.
Ранее сообщалось, что большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются. Мэр города Антон Иванов рассказал, что запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме.
"Вследствие короткого замыкания на секции шин 10кв, в 00.40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Южная", в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы", - рассказал Полежаев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено, а подача воды будет возобновлена после восстановления БЭС электроэнергии в полном объеме.
Белгород - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
04:23
Часть Белгорода осталась без света из-за аварии на подстанции
 
БелгородАнтон ИвановПроисшествияБелгородская областьБелгородский район
 
 
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