https://ria.ru/20220908/elektrichestvo-1815314869.html

В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества

В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества - РИА Новости, 08.09.2022

В Белгороде назвали причину частичного отключения электричества

Причиной аварии на подстанции в Белгороде, из-за которой район города и часть Белгородского района остались без электричества, стало короткое замыкание на... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:07

2022-09-08T09:07

2022-09-08T09:26

белгород

антон иванов

происшествия

белгородская область

белгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_a673ace39afebd139d828c20a1899863.jpg

БЕЛГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Причиной аварии на подстанции в Белгороде, из-за которой район города и часть Белгородского района остались без электричества, стало короткое замыкание на секции шин 10кв, сообщил заместитель губернатора по ЖКХ Константин Полежаев.Ранее сообщалось, что большой район города Белгорода и часть Белгородского района остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, в причинах которой разбираются. Мэр города Антон Иванов рассказал, что запускаются резервные схемы, чтобы восстановить электроснабжение в полном объеме."Вследствие короткого замыкания на секции шин 10кв, в 00.40 произошло аварийное отключение оборудования на подстанции 110 кВ "Южная", в результате чего было частично ограничено электроснабжение потребителей в районе Харьковской горы", - рассказал Полежаев в своем Telegram-канале.Он добавил, что в ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено, а подача воды будет возобновлена после восстановления БЭС электроэнергии в полном объеме.

https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815297350.html

белгород

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгород, антон иванов, происшествия, белгородская область, белгородский район