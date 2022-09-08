СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит
Telegraph: Трасс призвала соблюдать официальный стиль одежды сотрудникам на Даунинг-стрит
© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводит дресс-код в офисе на Даунинг-стрит, пишет газета Telegraph.
Как отмечает издание, Трасс поручила сотрудникам соблюдать официальный стиль одежды, в отличие от бывшего премьера страны Бориса Джонсона, который допускал более "беззаботную атмосферу" и вечеринки.
"Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются", - рассказал источник газеты.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
Джонсон ранее оказался под шквалом критики и угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее премьер принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании.