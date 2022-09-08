https://ria.ru/20220908/dress-kod-1815432342.html

СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит

СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит - РИА Новости, 08.09.2022

СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводит дресс-код в офисе на Даунинг-стрит, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:50

2022-09-08T15:50

2022-09-08T15:50

в мире

лиз трасс

борис джонсон

елизавета ii

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводит дресс-код в офисе на Даунинг-стрит, пишет газета Telegraph.Как отмечает издание, Трасс поручила сотрудникам соблюдать официальный стиль одежды, в отличие от бывшего премьера страны Бориса Джонсона, который допускал более "беззаботную атмосферу" и вечеринки."Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются", - рассказал источник газеты.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.Джонсон ранее оказался под шквалом критики и угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее премьер принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220908/scheta-1815410549.html

https://ria.ru/20220906/larri-1814980854.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, елизавета ii, великобритания