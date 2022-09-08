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СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит - РИА Новости, 08.09.2022
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СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит
СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит - РИА Новости, 08.09.2022
СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводит дресс-код в офисе на Даунинг-стрит, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:50
2022-09-08T15:50
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводит дресс-код в офисе на Даунинг-стрит, пишет газета Telegraph.Как отмечает издание, Трасс поручила сотрудникам соблюдать официальный стиль одежды, в отличие от бывшего премьера страны Бориса Джонсона, который допускал более "беззаботную атмосферу" и вечеринки."Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются", - рассказал источник газеты.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.Джонсон ранее оказался под шквалом критики и угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее премьер принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании.
https://ria.ru/20220908/scheta-1815410549.html
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в мире, лиз трасс, борис джонсон, елизавета ii, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Борис Джонсон, Елизавета II, Великобритания
15:50 08.09.2022
 
СМИ сообщили о введении Трасс строгого дресс-кода на Даунинг-стрит

Telegraph: Трасс призвала соблюдать официальный стиль одежды сотрудникам на Даунинг-стрит

© AP Photo / Alberto PezzaliНовый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что вводит дресс-код в офисе на Даунинг-стрит, пишет газета Telegraph.
Как отмечает издание, Трасс поручила сотрудникам соблюдать официальный стиль одежды, в отличие от бывшего премьера страны Бориса Джонсона, который допускал более "беззаботную атмосферу" и вечеринки.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
14:15
Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года
"Это все появилось, когда Лиз вернулась после победы и сказала сотрудникам… что галстуки возвращаются", - рассказал источник газеты.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии в понедельник, а во вторник королева Елизавета II поручила ей сформировать правительство в качестве нового премьера.
Джонсон ранее оказался под шквалом критики и угрозой потерять пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Позднее премьер принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.
Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании.
Кот Ларри - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 23:55
Кот Ларри с Даунинг-стрит поделился советами с новым премьером Британии
 
В миреЛиз ТрассБорис ДжонсонЕлизавета IIВеликобритания
 
 
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