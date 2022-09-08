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Войска Украины обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/donetsk-1815388549.html
Войска Украины обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Войска Украины обстреляли два района Донецка натовскими снарядами - РИА Новости, 08.09.2022
Войска Украины обстреляли два района Донецка натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:05
2022-09-08T13:05
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
нато
в мире
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:22 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства. В 10.00 по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецк (днр), украина, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Украина, НАТО, В мире
13:05 08.09.2022
 
Войска Украины обстреляли два района Донецка натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли два района Донецка, в том числе и снарядами НАТО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкМужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке
Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости
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Мужчина возле частично разрушенного здания на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив семь снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:22 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства. В 10.00 по Петровскому району Донецка украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаНАТОВ мире
 
 
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