https://ria.ru/20220908/donbass-1815455991.html

Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками

Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022

Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками

Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:54

2022-09-08T16:54

2022-09-08T16:54

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали село Никольское. В результате обстрела ранен мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины