https://ria.ru/20220908/donbass-1815455991.html
Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022
Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:54
2022-09-08T16:54
2022-09-08T16:54
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле села Никольское в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали село Никольское. В результате обстрела ранен мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_397:109:1036:588_1920x0_80_0_0_4a95fcb9b191bbd6bb749d18a484560a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Мужчина пострадал при обстреле Никольского в ДНР украинскими войсками
Штаб обороны ДНР сообщил о ранении мужчины при обстреле Никольского украинскими войсками