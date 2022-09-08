https://ria.ru/20220908/donbass-1815451948.html

В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022

В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск

Два человека погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:42

2022-09-08T16:42

2022-09-08T16:45

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Виктора Исакова в Куйбышевском районе Донецка погибли два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины