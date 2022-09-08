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В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Два человека погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:42
2022-09-08T16:42
2022-09-08T16:45
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Два человека погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Виктора Исакова в Куйбышевском районе Донецка погибли два человека", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:42 08.09.2022 (обновлено: 16:45 08.09.2022)
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: два человека погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка