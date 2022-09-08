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Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в сумме девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:05
2022-09-08T16:05
2022-09-08T16:05
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в сумме девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 15.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска дважды обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами калибра 152 миллиметра