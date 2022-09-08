https://ria.ru/20220908/donbass-1815437686.html

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские войска дважды обстреляли Донецк

Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в сумме девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:05

2022-09-08T16:05

2022-09-08T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска дважды за полчаса обстреляли Донецк, выпустив в сумме девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 15.25 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины