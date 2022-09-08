https://ria.ru/20220908/donbass-1815425435.html
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022
Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Женщина получила ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:21
2022-09-08T15:21
2022-09-08T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Женщина получила ранение при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, заявил штаб территориальной обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины атаковали Кировский район Донецка, по ул. Кубанской ранена женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Женщина получила ранение при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: женщина пострадала при обстреле Донецка украинскими войсками