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Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/donbass-1815416401.html
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:37
2022-09-08T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Фомина в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 12.54 мск выпустили по Калининскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донбасс
14:37 08.09.2022
 
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: мужчина пострадал при обстреле ВСУ Калининского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинского снаряда в Донбассе
Осколки украинского снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинского снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Фомина в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 12.54 мск выпустили по Калининскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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