https://ria.ru/20220908/donbass-1815416401.html

Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022

Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками

Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:37

2022-09-08T14:37

2022-09-08T14:37

специальная военная операция на украине

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донбасс

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Фомина в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 12.54 мск выпустили по Калининскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

донецк (днр)

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донбасс

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс