https://ria.ru/20220908/donbass-1815416401.html
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 08.09.2022
Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:37
2022-09-08T14:37
2022-09-08T14:37
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Мужчина пострадал из-за обстрела Калининского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) по улице Фомина в Калининском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 12.54 мск выпустили по Калининскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Мужчина получил ранения при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: мужчина пострадал при обстреле ВСУ Калининского района Донецка