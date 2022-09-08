https://ria.ru/20220908/donbass-1815412831.html

В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск

В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022

В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск

Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Минеральное в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Минеральное в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по ул. Мира в Минеральном ранен мужчина", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле этого поселка в 10.40 мск снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины