https://ria.ru/20220908/donbass-1815412831.html
В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск
В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022
В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск
Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Минеральное в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:26
2022-09-08T14:26
2022-09-08T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела поселка Минеральное в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела вооруженными формированиями Украины по ул. Мира в Минеральном ранен мужчина", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило об обстреле этого поселка в 10.40 мск снарядами калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Минеральном в ДНР мужчину ранило при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: мужчина получил ранения при обстреле Минерального украинскими войсками