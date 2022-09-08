https://ria.ru/20220908/donbass-1815410959.html
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск
Женщина погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:17
2022-09-08T14:17
2022-09-08T14:22
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Во время обстрела Кировского района погибла женщина 1940 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
14:17 08.09.2022 (обновлено: 14:22 08.09.2022)
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин сообщил о гибели пожилой женщины при обстреле Донецка украинскими войсками