https://ria.ru/20220908/donbass-1815410959.html

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны украинских войск

Женщина погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:17

2022-09-08T14:17

2022-09-08T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Во время обстрела Кировского района погибла женщина 1940 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 13.20 мск выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины