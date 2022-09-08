https://ria.ru/20220908/donbass-1815335124.html

Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки

Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 43 раза, выпустив 277 боеприпасов, пострадали пять мирных жителей, сообщило в четверг представительство... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:52

2022-09-08T10:52

2022-09-08T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

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донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 43 раза, выпустив 277 боеприпасов, пострадали пять мирных жителей, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным представительства ДНР, украинские войска вели огонь из РСЗО "Град", артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра и минометов, выпустив 227 различных боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка."За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Горловке и освобожденном ранее Никольском", - добавили в ведомстве.В среду представительство ДНР сообщало о 34 обстрелах со стороны украинских войск за сутки.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины