https://ria.ru/20220908/donbass-1815335124.html
Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки
Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 43 раза, выпустив 277 боеприпасов, пострадали пять мирных жителей, сообщило в четверг представительство... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:52
2022-09-08T10:52
2022-09-08T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 43 раза, выпустив 277 боеприпасов, пострадали пять мирных жителей, сообщило в четверг представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 43 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным представительства ДНР, украинские войска вели огонь из РСЗО "Град", артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра и минометов, выпустив 227 различных боеприпасов. Под огнем оказались Донецк, Гольмовский, Зайцево, Горловка, Новоселовка, Ясиноватая, Макеевка."За прошедшие сутки ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Горловке и освобожденном ранее Никольском", - добавили в ведомстве.В среду представительство ДНР сообщало о 34 обстрелах со стороны украинских войск за сутки.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска выпустили по ДНР 277 боеприпасов за сутки
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по республике 277 боеприпасов за сутки