https://ria.ru/20220908/donbass-1815324532.html
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022
В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск
Женщина ранена в результате утреннего обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:00
2022-09-08T10:00
2022-09-08T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Женщина ранена в результате утреннего обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Киевского района получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Отмечается, что после прямого попадания уничтожены гараж и легковой автомобиль, повреждено остекление многоквартирного дома.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин сообщил о ранении женщины при обстреле Донецка со стороны украинских войск