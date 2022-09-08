https://ria.ru/20220908/donbass-1815324532.html

В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 08.09.2022

В Донецке женщина получила ранения при обстреле со стороны украинских войск

Женщина ранена в результате утреннего обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Женщина ранена в результате утреннего обстрела Киевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Киевского района получила ранение женщина 1972 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Отмечается, что после прямого попадания уничтожены гараж и легковой автомобиль, повреждено остекление многоквартирного дома.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220824/donbass-1811807424.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)