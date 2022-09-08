https://ria.ru/20220908/donbass-1815321922.html

Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России

Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России - РИА Новости, 08.09.2022

Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у него нет сомнений в победе Донбасса и России, как в Великую Отечественную войну. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:47

2022-09-08T09:47

2022-09-08T09:47

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донбасс

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у него нет сомнений в победе Донбасса и России, как в Великую Отечественную войну.В поздравлении с 79-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков Пушилин отметил, что в 1941 году немецким солдатам, которые планировали покорить Донбасс, пришлось разочароваться. Они обнаружили затопленные шахты, вывезенные заводы и партизанское движение, а на фронте фашистам противостояла Шахтерская дивизия."В 2014 году на Донбасс вновь покусилась неонацистская нечисть. И мы встали на борьбу с ней, ведомые памятью о подвиге наших предков, верные Большой Родине. Сегодня за мир на Донецкой земле мы вновь, как и в Великую Отечественную войну, сражаемся плечом к плечу с нашими братьями со всей России. И нет ни единого сомнения в том, что мы победим. Победим, потому что мы едины. Победим, потому что за нами правда", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, денис пушилин, донбасс, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр