https://ria.ru/20220908/donbass-1815321922.html
Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России
Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России - РИА Новости, 08.09.2022
Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у него нет сомнений в победе Донбасса и России, как в Великую Отечественную войну. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:47
2022-09-08T09:47
2022-09-08T09:47
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донбасс
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что у него нет сомнений в победе Донбасса и России, как в Великую Отечественную войну.В поздравлении с 79-й годовщиной освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков Пушилин отметил, что в 1941 году немецким солдатам, которые планировали покорить Донбасс, пришлось разочароваться. Они обнаружили затопленные шахты, вывезенные заводы и партизанское движение, а на фронте фашистам противостояла Шахтерская дивизия."В 2014 году на Донбасс вновь покусилась неонацистская нечисть. И мы встали на борьбу с ней, ведомые памятью о подвиге наших предков, верные Большой Родине. Сегодня за мир на Донецкой земле мы вновь, как и в Великую Отечественную войну, сражаемся плечом к плечу с нашими братьями со всей России. И нет ни единого сомнения в том, что мы победим. Победим, потому что мы едины. Победим, потому что за нами правда", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донбасс, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донбасс, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России
Глава ДНР Пушилин не сомневается в победе Донбасса и России