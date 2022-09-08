https://ria.ru/20220908/donbass-1815317200.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за 5 минут обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 9 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:23

2022-09-08T09:23

2022-09-08T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 9 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08:40 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведмоства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины