https://ria.ru/20220908/donbass-1815317200.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 5 минут обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 9 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:23
2022-09-08T09:23
2022-09-08T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 сен – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив 9 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:35 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм; 08:40 – населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведмоства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Донецк
Представительство ДНР: выпустили по Донецку девять снарядов калибра 152 миллиметра