https://ria.ru/20220908/dnr-1815512558.html
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики - РИА Новости, 08.09.2022
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
Четверо военных Донецкой Народной республики погибли и 13 получили ранения за минувшие сутки при исполнении воинского долга, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:52
2022-09-08T19:52
2022-09-08T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Четверо военных Донецкой Народной республики погибли и 13 получили ранения за минувшие сутки при исполнении воинского долга, сообщила Народная милиция ДНР."При исполнении воинского долга в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли, 13 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика
В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики
Народная милиция сообщила о гибели четверых военнослужащих за сутки, 13 раненых