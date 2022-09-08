https://ria.ru/20220908/dnr-1815512558.html

В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики

В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики - РИА Новости, 08.09.2022

В ДНР за сутки погибли четверо защитников республики

Четверо военных Донецкой Народной республики погибли и 13 получили ранения за минувшие сутки при исполнении воинского долга, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:52

2022-09-08T19:52

2022-09-08T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 сен - РИА Новости. Четверо военных Донецкой Народной республики погибли и 13 получили ранения за минувшие сутки при исполнении воинского долга, сообщила Народная милиция ДНР."При исполнении воинского долга в борьбе за независимость четверо защитников Донецкой Народной Республики погибли, 13 получили ранения", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика