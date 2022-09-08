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Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей - РИА Новости, 08.09.2022
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Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей
Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей - РИА Новости, 08.09.2022
Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей
Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:26
2022-09-08T16:28
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ."Для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках, объем которых во втором квартале вырос на 1,9 триллиона рублей, а в июле - августе – на 530 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.При этом ранее ЦБ сообщал, что средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей, при этом основной рост произошел за счет рублевых остатков, которые выросли на 313 миллиардов рублей, в то время как валютные сократились на 156 миллиардов рублей.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
16:26 08.09.2022 (обновлено: 16:28 08.09.2022)
 
Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей

Центробанк заявил, что рублевые депозиты россиян выросли на 530 миллардов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках, объем которых во втором квартале вырос на 1,9 триллиона рублей, а в июле - августе – на 530 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.
При этом ранее ЦБ сообщал, что средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей, при этом основной рост произошел за счет рублевых остатков, которые выросли на 313 миллиардов рублей, в то время как валютные сократились на 156 миллиардов рублей.
Депозит это - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 19:50
Депозит в банке: отличие от вклада, ставки и проценты в 2022 году
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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