https://ria.ru/20220908/depozity-1815445891.html

Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей

Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей - РИА Новости, 08.09.2022

Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей

Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:26

2022-09-08T16:26

2022-09-08T16:28

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ."Для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках, объем которых во втором квартале вырос на 1,9 триллиона рублей, а в июле - августе – на 530 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.При этом ранее ЦБ сообщал, что средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей, при этом основной рост произошел за счет рублевых остатков, которые выросли на 313 миллиардов рублей, в то время как валютные сократились на 156 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220330/depozit-1780961713.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия