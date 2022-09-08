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Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей
Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей - РИА Новости, 08.09.2022
Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей
Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:26
2022-09-08T16:26
2022-09-08T16:28
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Россияне по-прежнему для сбережений предпочитают преимущественно рублевые депозиты, объем которых в июле-августе вырос на 530 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ."Для размещения сбережений граждане по-прежнему используют преимущественно рублевые депозиты в российских банках, объем которых во втором квартале вырос на 1,9 триллиона рублей, а в июле - августе – на 530 миллиардов рублей", - сказано в сообщении.При этом ранее ЦБ сообщал, что средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей, при этом основной рост произошел за счет рублевых остатков, которые выросли на 313 миллиардов рублей, в то время как валютные сократились на 156 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220330/depozit-1780961713.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
16:26 08.09.2022 (обновлено: 16:28 08.09.2022)
Депозиты россиян выросли на 530 миллардов рублей
Центробанк заявил, что рублевые депозиты россиян выросли на 530 миллардов