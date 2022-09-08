https://ria.ru/20220908/chaborz-1815371609.html

Армия Таиланда может принять на вооружение российские машины спецназа

Армия Таиланда может принять на вооружение российские машины спецназа - РИА Новости, 08.09.2022

Армия Таиланда может принять на вооружение российские машины спецназа

Российские тактические автомобили спецназа "Чаборз" могут вскоре быть приняты на вооружение сил специальных операций сухопутных войск Таиланда, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:28

2022-09-08T12:28

2022-09-08T12:28

безопасность

таиланд

гудермес

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БАНГКОК, 8 сен – РИА Новости. Российские тактические автомобили спецназа "Чаборз" могут вскоре быть приняты на вооружение сил специальных операций сухопутных войск Таиланда, сообщил РИА Новости управляющий директор таиландской компании Advanced Technologies Consulting and Development (ATCD) Владимир Лукоянов.Компания представляет в Таиланде интересы российского производителя "Чаборзов", частного предприятия, расположенного в Гудермесе, Чеченская республика."А затем, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и ограничениями, принятыми в связи с ней, дальнейшие действия, обычные в таких случаях – определение объема поставки, подписание контрактов по этим машинам в Таиланде остановились, и возобновились совсем недавно", - добавил он.В конце августа-начале сентября легкая тактическая машина "Чаборз М-3" была показана на международной выставке "Оборона и безопасность" в Бангкоке, прошедшей впервые после пандемии, и вызвала большой интерес у специалистов и представителей вооруженных сил многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посетивших выставку, добавил он.Багги с правым рулемНа выставке корреспондент РИА Новости получил возможность осмотреть боевой автомобиль, маневренность и скоростные качества которого служат главным залогом его успеха на поле боя.Увидев на стенде, где была представлена "серьезная" бронированная техника других производителей, маленький трехместный автомобильчик-багги, каждый посетитель первым делом постукивал по металлической камуфляжной обшивке, пытаясь определить "толщину брони"."Брони здесь нет. Есть прочная несущая рама, есть резиновые колеса, выдерживающие попадание пуль и осколков, и двигатель, а также устроенные в передней кабине и сзади кронштейны для монтажа пулеметов и других вооружений", - рассказал РИА Новости присутствовавший на стенде конструктор, ведущий разработчик машин "Чаборз" Михаил Терентьев.Конструктор и директор таиландской фирмы-партнера пояснили агентству, что задачи "боевого багги" - это работа в составе разведдозоров и групп, боевого охранения, ведение разведки с помощью дронов, подавление дронов противника, десантные операции, корректировка артиллерийского огня, связь, радиоэлектронная борьба, в том числе постановка помех."То есть, сфера боевого применения машин достаточно широкая. И сами машины в этом смысле универсальны. Их главные качества – маневренность, надежность и большая проходимость", - подытожил директор ATCD Лукоянов.Стоявшая на стенде машина была выполнена в варианте с правым рулем, принятым в Таиланде.В качества промоутера российских тактических автомобилей в Таиланде выступает Исследовательский институт министерства обороны страны, также сообщил он."Институт выступает в качестве, так скажем, промоутера. Предоставляет свои связи, свои наработки", - сказал директор таиландской партнерской фирмы.Предстоят испытания в частях ВС ТаиландаВ последний день выставки из таможни прибыли ящики с частями "средних" машин "Чаборз – 6", не успевшие к выставке, и направленные сразу на сборочный завод, расположенный в 160 километрах от Бангкока."Сейчас у нас здесь уже две легкие машины "Чаборз – 3" и две средние, "Чаборз – 6", . Эти четыре машины будут участвовать в испытаниях на территории различных воинских частей вооруженных сил Таиланда в течение следующих нескольких месяцев" - сообщил агентству директор таиландской партнерской компании."Что касается контракта на поставку машин силам спецназначения сухопутных войск по тендеру, мы ожидаем заказа на 20 или более единиц в качестве первой партии", - добавил он.Машины, которые в мировом тренде"Такие машины, с такими характеристиками, в современном тренде в вооруженных силах всех стран. Если 10 лет тому назад подобных машин, практически, не существовало – иногда использовали квадроциклы, американцы, например, использовали для тех же задач свои Hamvee или "Виллисы" - то сейчас все страны заинтересованы в приобретении подобных машин", - сказал РИА Новости Лукоянов."Такие машины отличаются высокой маневренностью, скоростью, вооружением, подвижностью, легкостью транспортировки. Они могут быть сброшены с вертолета или самолета, или заехать в принадлежащий таиландским сухопутным войскам вертолет Ми-17В5, он спокойно вмещает такую машину", - сказал он.Кронштейны, расположенные в передней и задней части "Чаборза М-3", трехместного тактического "багги", предназначены для установки пулеметов калибра 7,62. Задний пулемет обращен назад, как у знаменитой "тачанки". В задней части машины также есть кронштейн для 80-миллиметрового гранатомета, а кроме того машина способна буксировать легкую гаубицу."Машина хорошо вооружена и несет достаточно большой запас боекомплекта для выполнения всех вышеперечисленных задач, ради которых она была разработана. "Чаборзы" уже хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях в Сирии и входе Специальной военной операции на Украине", - сказал агентству директор таиландской компании-партнера российских производителей "Чаборзов".

https://ria.ru/20220613/baggi-amfibiya-1794974228.html

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гудермес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, таиланд, гудермес