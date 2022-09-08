https://ria.ru/20220908/britaniya-1815345239.html

Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ

Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022

Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ

Цирки Великобритании испытывают нехватку клоунов и прочих артистов из-за трудностей в выдаче виз иностранцам на фоне спецоперации на Украине, пишет британское... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:24

2022-09-08T11:24

2022-09-08T11:47

в мире

украина

великобритания

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/45/1556354505_0:477:2000:1602_1920x0_80_0_0_0afea3afd84c951d4ab9fd42bc97224d.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Цирки Великобритании испытывают нехватку клоунов и прочих артистов из-за трудностей в выдаче виз иностранцам на фоне спецоперации на Украине, пишет британское издание Daily Star.Как отмечается в статье, авторы которой ссылаются на должностных лиц, зарубежные артисты пытаются получить визы, в то время как МВД страны "переполнено" заявлениями из-за наплыва беженцев с Украины. Daily Star приводит заявление представителя министерства, который утверждает, что ведомство отдает приоритет заявлениям украинцев, поэтому обращения тех, кто хочет работать и учиться в Британии, обрабатываются дольше.Ранее газета Times сообщала, что Великобритания теряет урожай на десятки миллионов фунтов из-за нехватки рабочих. В статье отмечалось, что для сбора урожая в полном объеме сектору необходимо 70 тысяч сезонных работников, в то время как власти предоставили только 40 тысяч виз в рамках программы по их найму.По последним данным, опубликованным на сайте британского правительства, 118 тысяч украинцев прибыли в Великобританию, имея британскую визу. Всего визу получили 179 тысяч человек, а подали заявление – около 209 тысяч.

https://ria.ru/20220809/bezhentsy-1808191776.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр