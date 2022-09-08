https://ria.ru/20220908/britaniya-1815345239.html
Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
Цирки Великобритании испытывают нехватку клоунов и прочих артистов из-за трудностей в выдаче виз иностранцам на фоне спецоперации на Украине, пишет британское... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:24
2022-09-08T11:24
2022-09-08T11:47
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Цирки Великобритании испытывают нехватку клоунов и прочих артистов из-за трудностей в выдаче виз иностранцам на фоне спецоперации на Украине, пишет британское издание Daily Star.Как отмечается в статье, авторы которой ссылаются на должностных лиц, зарубежные артисты пытаются получить визы, в то время как МВД страны "переполнено" заявлениями из-за наплыва беженцев с Украины. Daily Star приводит заявление представителя министерства, который утверждает, что ведомство отдает приоритет заявлениям украинцев, поэтому обращения тех, кто хочет работать и учиться в Британии, обрабатываются дольше.Ранее газета Times сообщала, что Великобритания теряет урожай на десятки миллионов фунтов из-за нехватки рабочих. В статье отмечалось, что для сбора урожая в полном объеме сектору необходимо 70 тысяч сезонных работников, в то время как власти предоставили только 40 тысяч виз в рамках программы по их найму.По последним данным, опубликованным на сайте британского правительства, 118 тысяч украинцев прибыли в Великобританию, имея британскую визу. Всего визу получили 179 тысяч человек, а подали заявление – около 209 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр
В мире, Украина, Великобритания, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:24 08.09.2022 (обновлено: 11:47 08.09.2022)
Британии не хватает клоунов из-за ситуации на Украине, пишут СМИ
Daily Star: из-за ситуации на Украине Британия испытывает трудности с выдачей виз артистам
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Цирки Великобритании испытывают нехватку клоунов и прочих артистов из-за трудностей в выдаче виз иностранцам на фоне спецоперации на Украине, пишет британское издание Daily Star
.
Как отмечается в статье, авторы которой ссылаются на должностных лиц, зарубежные артисты пытаются получить визы, в то время как МВД страны "переполнено" заявлениями из-за наплыва беженцев с Украины.
Daily Star приводит заявление представителя министерства, который утверждает, что ведомство отдает приоритет заявлениям украинцев, поэтому обращения тех, кто хочет работать и учиться в Британии, обрабатываются дольше.
Ранее газета Times сообщала, что Великобритания теряет урожай на десятки миллионов фунтов из-за нехватки рабочих. В статье отмечалось, что для сбора урожая в полном объеме сектору необходимо 70 тысяч сезонных работников, в то время как власти предоставили только 40 тысяч виз в рамках программы по их найму.
По последним данным, опубликованным на сайте британского правительства, 118 тысяч украинцев прибыли в Великобританию, имея британскую визу. Всего визу получили 179 тысяч человек, а подали заявление – около 209 тысяч.