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Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы
Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы - РИА Новости, 08.09.2022
Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы
Специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:19
2022-09-08T07:19
2022-09-08T07:19
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Кроме того, он отметил, что в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, а также Шведский тупик. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках работ воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.Также Бирюков отметил, что в рамках проекта благоустроили скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там привели в порядок газон, отремонтировали покрытие дорожек и поставили новые фонари.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на заключительном этапе работ в переулках проводится озеленение: уже обновили газон общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, поздней осенью запланирована высадка 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы
Бирюков: основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы завершат ко Дню города. Главная задача - сохранить колорит этих пространств, добавив при этом им комфорта и функциональности. В ходе благоустройства расширили и обновили тротуары, организовали удобные парковочные карманы, сейчас устанавливаем скамейки для отдыха и навигационные стелы, велопарковки", - сказал Бирюков.
Кроме того, он отметил, что в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, а также Шведский тупик. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках работ воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.
"Провели мероприятия по прокладке дополнительной водосточной сети и обустройству смотровых и дождеприемных колодцев, заменили асфальтовое покрытие проезжей части. Особое внимание уделили созданию комфортного уличного освещения - теперь территорию освещают в общей сложности 216 фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - подчеркнул Бирюков.
Также Бирюков отметил, что в рамках проекта благоустроили скверы Арама Хачатуряна
и Мстислава Ростроповича
, там привели в порядок газон, отремонтировали покрытие дорожек и поставили новые фонари.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на заключительном этапе работ в переулках проводится озеленение: уже обновили газон общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, поздней осенью запланирована высадка 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников.