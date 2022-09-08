https://ria.ru/20220908/blagoustroystvo-1815300976.html

Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы

Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы - РИА Новости, 08.09.2022

Основные работы по благоустройству в Тверском районе завершат ко Дню Москвы

Специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:19

2022-09-08T07:19

2022-09-08T07:19

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730646935_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2e03aeda641c8e2ef0134cca2d81e96c.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Специалисты завершат основные работы по благоустройству переулков между Тверской и Большой Никитской улицами ко Дню города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Кроме того, он отметил, что в проект благоустройства вошли Брюсов, Леонтьевский, Елисеевский, Малый и Большой Гнездниковские переулки, а также Шведский тупик. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках работ воздушные кабельные линии убрали под землю, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить надежное энергоснабжение.Также Бирюков отметил, что в рамках проекта благоустроили скверы Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича, там привели в порядок газон, отремонтировали покрытие дорожек и поставили новые фонари.Глава комплекса городского хозяйства добавил, что на заключительном этапе работ в переулках проводится озеленение: уже обновили газон общей площадью 8,8 тысяч квадратных метров, поздней осенью запланирована высадка 40 деревьев и более 2 тысяч кустарников.

https://ria.ru/20220907/burlyaev-1815194361.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва