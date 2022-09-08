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МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
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МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС
МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС - РИА Новости, 08.09.2022
МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС
МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС Эвелину Шульц, которая незаконно пыталась прорваться на заседание суда, предупредил ее о последствиях... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T23:54
2022-09-08T23:54
в мире
белоруссия
евросоюз
мид белоруссии
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МИНСК, 8 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС Эвелину Шульц, которая незаконно пыталась прорваться на заседание суда, предупредил ее о последствиях подобных провокаций, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.Минский суд 6 сентября вынес приговор для 10 анархистов, которые обвинялись в массовых беспорядках и экстремизме, они получили от 5 до 17 лет колонии. На это заседание пыталась прорваться Шульц, в результате чего она была задержана на некоторое время."Сегодня же в МИД вызвана временная поверенная в делах ЕС в Беларуси, которая крайний раз предупреждена о возможных последствиях подобных провокаций и проинформирована о применении белорусской стороной дополнительных мер реагирования к Представительству ЕС", - заявил Глаз госагентству Белта, комментируя ситуацию с европейским дипломатом.По его словам, действия Шульц дискредитируют само понятие дипломатии, поскольку дипломаты "обязаны не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства" и вести все официальные дела с "министерством иностранных дел или через это министерство". В июле 2021 года МИД уже направлял ноту в представительство ЕС и ряд посольств, в которой обозначил порядок посещения этими дипломатами белорусских госорганов."Мы вынуждены были это сделать в ответ на недружественные действия против нашей страны и ограничения, введенные в отношении наших дипломатов. В результате мы видим сознательные попытки некоторых все это грубо нарушать. И это ведь не первый случай. Как к этому относиться? Это фанфаронство и совершенно явная, преднамеренная провокация", - отметил Глаз.В МИД полагают, что подобным образом некоторые европейские дипломаты пытаются спровоцировать скандал и на этом сделать себе имя, чтобы не быть переведенным на службу в более экзотические и жаркие регионы.
https://ria.ru/20220825/goncharenko-1812108549.html
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в мире, белоруссия, евросоюз, мид белоруссии
В мире, Белоруссия, Евросоюз, МИД Белоруссии
23:54 08.09.2022
 
МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС

МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС из-за ее провокационных действий

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 8 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах ЕС Эвелину Шульц, которая незаконно пыталась прорваться на заседание суда, предупредил ее о последствиях подобных провокаций, сообщил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.
Минский суд 6 сентября вынес приговор для 10 анархистов, которые обвинялись в массовых беспорядках и экстремизме, они получили от 5 до 17 лет колонии. На это заседание пыталась прорваться Шульц, в результате чего она была задержана на некоторое время.
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"Сегодня же в МИД вызвана временная поверенная в делах ЕС в Беларуси, которая крайний раз предупреждена о возможных последствиях подобных провокаций и проинформирована о применении белорусской стороной дополнительных мер реагирования к Представительству ЕС", - заявил Глаз госагентству Белта, комментируя ситуацию с европейским дипломатом.
По его словам, действия Шульц дискредитируют само понятие дипломатии, поскольку дипломаты "обязаны не вмешиваться во внутренние дела принимающего государства" и вести все официальные дела с "министерством иностранных дел или через это министерство". В июле 2021 года МИД уже направлял ноту в представительство ЕС и ряд посольств, в которой обозначил порядок посещения этими дипломатами белорусских госорганов.
"Мы вынуждены были это сделать в ответ на недружественные действия против нашей страны и ограничения, введенные в отношении наших дипломатов. В результате мы видим сознательные попытки некоторых все это грубо нарушать. И это ведь не первый случай. Как к этому относиться? Это фанфаронство и совершенно явная, преднамеренная провокация", - отметил Глаз.
В МИД полагают, что подобным образом некоторые европейские дипломаты пытаются спровоцировать скандал и на этом сделать себе имя, чтобы не быть переведенным на службу в более экзотические и жаркие регионы.
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