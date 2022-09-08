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Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией - РИА Новости, 08.09.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220908/belorussiya-1815413043.html
Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией
Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией - РИА Новости, 08.09.2022
Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией
Мурманская область намерена наращивать сотрудничество с Белоруссией в разных областях, в том числе будет создавать условия для того, чтобы республика смогла... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:26
2022-09-08T14:26
мурманская область
экономика
александр лукашенко
андрей чибис
белоруссия
мурманская область
россия
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Мурманская область намерена наращивать сотрудничество с Белоруссией в разных областях, в том числе будет создавать условия для того, чтобы республика смогла переориентировать часть экспорта на порты Мурманска, сообщило министерство информационной политики региона по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Андрея Чибиса.Восьмого сентября в ходе визита делегации Мурманской области в Белоруссию состоялась рабочая встреча белорусского лидера с губернатором Мурманской области. Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились переориентировать экспорт белорусских удобрений через порт Мурманска."В нынешних условиях стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты… По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга", – сказал Лукашенко, слова которого приводит региональный мининформ.По словам президента Белоруссии, ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 миллионов долларов, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям."Об этой возможности было впервые заявлено примерно год назад, и мы проработали ее со специалистами. Сегодня президент дал все необходимые поручения чтобы проект структурировать, приступаем к реализации. Это очень большой совместный шаг, важный для нашей области и развития Мурманска как логистического хаба и базы Северного морского пути", – подчеркнул Чибис.В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере животноводства и строительства, в том числе жилищного, а также об обновлении коммунальной, горнодобывающей техники и общественного транспорта в Мурманской области продукцией белорусских производителей."Речь идет о поставке современных "Белазов", троллейбусов и автобусов "МАЗ", которые хорошо себя зарекомендовали, различных машин для коммунальных служб региона. Все это улучшит качество жизни в наших городах", – отметил губернатор.Кроме того, решено нарастить взаимодействие в рамках молодежных движений, обмена студентов, организации совместных культурных мероприятий. Как добавили в министерстве, по итогам встречи планируется ответный визит белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в Мурманскую область.Делегация с Крайнего Севера будет работать в Белоруссии до 10 сентября. Планируется посещение автопроизводственных предприятий "Белкоммунмаш", ОАО "МАЗ" и ОАО "БЕЛАЗ", а также компании, производящей дорожную, уборочную и другую спецтехнику. Кроме того, делегация примет участие в Международном форуме экономического сотрудничества и мероприятиях в честь празднования 955-летия города-героя Минска.
https://ria.ru/20210929/murmansk-1752330107.html
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экономика, александр лукашенко, андрей чибис, белоруссия, мурманская область, россия
Мурманская область, Экономика, Александр Лукашенко, Андрей Чибис, Белоруссия, Мурманская область, Россия
14:26 08.09.2022
 
Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией

Чибис заявил, что Мурманская область намерена наращивать сотрудничество с Белоруссией

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий Дубов
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Мурманская область намерена наращивать сотрудничество с Белоруссией в разных областях, в том числе будет создавать условия для того, чтобы республика смогла переориентировать часть экспорта на порты Мурманска, сообщило министерство информационной политики региона по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Андрея Чибиса.
Восьмого сентября в ходе визита делегации Мурманской области в Белоруссию состоялась рабочая встреча белорусского лидера с губернатором Мурманской области. Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились переориентировать экспорт белорусских удобрений через порт Мурманска.
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"В нынешних условиях стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты… По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга", – сказал Лукашенко, слова которого приводит региональный мининформ.
По словам президента Белоруссии, ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 миллионов долларов, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям.
"Об этой возможности было впервые заявлено примерно год назад, и мы проработали ее со специалистами. Сегодня президент дал все необходимые поручения чтобы проект структурировать, приступаем к реализации. Это очень большой совместный шаг, важный для нашей области и развития Мурманска как логистического хаба и базы Северного морского пути", – подчеркнул Чибис.
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В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере животноводства и строительства, в том числе жилищного, а также об обновлении коммунальной, горнодобывающей техники и общественного транспорта в Мурманской области продукцией белорусских производителей.
"Речь идет о поставке современных "Белазов", троллейбусов и автобусов "МАЗ", которые хорошо себя зарекомендовали, различных машин для коммунальных служб региона. Все это улучшит качество жизни в наших городах", – отметил губернатор.
Кроме того, решено нарастить взаимодействие в рамках молодежных движений, обмена студентов, организации совместных культурных мероприятий. Как добавили в министерстве, по итогам встречи планируется ответный визит белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в Мурманскую область.
Делегация с Крайнего Севера будет работать в Белоруссии до 10 сентября. Планируется посещение автопроизводственных предприятий "Белкоммунмаш", ОАО "МАЗ" и ОАО "БЕЛАЗ", а также компании, производящей дорожную, уборочную и другую спецтехнику. Кроме того, делегация примет участие в Международном форуме экономического сотрудничества и мероприятиях в честь празднования 955-летия города-героя Минска.
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Мурманская областьЭкономикаАлександр ЛукашенкоАндрей ЧибисБелоруссияМурманская областьРоссия
 
 
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