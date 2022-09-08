https://ria.ru/20220908/belorussiya-1815413043.html

Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией

Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией - РИА Новости, 08.09.2022

Чибис рассказал о планах сотрудничества Мурманской области с Белоруссией

Мурманская область намерена наращивать сотрудничество с Белоруссией в разных областях, в том числе будет создавать условия для того, чтобы республика смогла... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

2022-09-08T14:26

мурманская область

экономика

александр лукашенко

андрей чибис

белоруссия

мурманская область

россия

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МУРМАНСК, 8 сен – РИА Новости. Мурманская область намерена наращивать сотрудничество с Белоруссией в разных областях, в том числе будет создавать условия для того, чтобы республика смогла переориентировать часть экспорта на порты Мурманска, сообщило министерство информационной политики региона по итогам встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Андрея Чибиса.Восьмого сентября в ходе визита делегации Мурманской области в Белоруссию состоялась рабочая встреча белорусского лидера с губернатором Мурманской области. Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились переориентировать экспорт белорусских удобрений через порт Мурманска."В нынешних условиях стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты… По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то, что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга", – сказал Лукашенко, слова которого приводит региональный мининформ.По словам президента Белоруссии, ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает 100 миллионов долларов, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям."Об этой возможности было впервые заявлено примерно год назад, и мы проработали ее со специалистами. Сегодня президент дал все необходимые поручения чтобы проект структурировать, приступаем к реализации. Это очень большой совместный шаг, важный для нашей области и развития Мурманска как логистического хаба и базы Северного морского пути", – подчеркнул Чибис.В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере животноводства и строительства, в том числе жилищного, а также об обновлении коммунальной, горнодобывающей техники и общественного транспорта в Мурманской области продукцией белорусских производителей."Речь идет о поставке современных "Белазов", троллейбусов и автобусов "МАЗ", которые хорошо себя зарекомендовали, различных машин для коммунальных служб региона. Все это улучшит качество жизни в наших городах", – отметил губернатор.Кроме того, решено нарастить взаимодействие в рамках молодежных движений, обмена студентов, организации совместных культурных мероприятий. Как добавили в министерстве, по итогам встречи планируется ответный визит белорусской делегации во главе с Александром Лукашенко в Мурманскую область.Делегация с Крайнего Севера будет работать в Белоруссии до 10 сентября. Планируется посещение автопроизводственных предприятий "Белкоммунмаш", ОАО "МАЗ" и ОАО "БЕЛАЗ", а также компании, производящей дорожную, уборочную и другую спецтехнику. Кроме того, делегация примет участие в Международном форуме экономического сотрудничества и мероприятиях в честь празднования 955-летия города-героя Минска.

https://ria.ru/20210929/murmansk-1752330107.html

https://ria.ru/20220402/soglashenie-1781480944.html

https://ria.ru/20220716/eksport-1802959544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр лукашенко, андрей чибис, белоруссия, мурманская область, россия