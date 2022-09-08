https://ria.ru/20220908/bayden-1815309650.html
Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву
Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву - РИА Новости, 08.09.2022
Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву
Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с союзниками, включая лидеров стран G7, НАТО и ЕС для обсуждения дальнейшей помощи Киеву, передает... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T08:44
2022-09-08T08:44
2022-09-08T08:46
в мире
джо байден
сша
киев
украина
g7
нато
евросоюз
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с союзниками, включая лидеров стран G7, НАТО и ЕС для обсуждения дальнейшей помощи Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как сообщается, переговоры будут проходит в режиме видеоконференции в четверг утром во вашингтонскому времени."Байден проведет переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи Украине... (поговорит) в том числе с лидерами стран G7, НАТО и ЕС", - говорится в сообщении агентства.Конкретные участники переговоров не уточняются.
https://ria.ru/20220907/bayden-1815285173.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша, киев, украина, g7, нато, евросоюз
В мире, Джо Байден, США, Киев, Украина, G7, НАТО, Евросоюз
08:44 08.09.2022 (обновлено: 08:46 08.09.2022)
Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву
Байден проведет переговоры с лидерами G7, НАТО и ЕС по дальнейшей помощи Киеву