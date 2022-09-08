https://ria.ru/20220908/bayden-1815309650.html

Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву

Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву - РИА Новости, 08.09.2022

Байден обсудит с союзниками дальнейшую помощь Киеву

Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с союзниками, включая лидеров стран G7, НАТО и ЕС для обсуждения дальнейшей помощи Киеву, передает... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T08:44

2022-09-08T08:44

2022-09-08T08:46

в мире

джо байден

сша

киев

украина

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг проведет переговоры с союзниками, включая лидеров стран G7, НАТО и ЕС для обсуждения дальнейшей помощи Киеву, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Как сообщается, переговоры будут проходит в режиме видеоконференции в четверг утром во вашингтонскому времени."Байден проведет переговоры с союзниками по поводу следующих шагов по оказанию помощи Украине... (поговорит) в том числе с лидерами стран G7, НАТО и ЕС", - говорится в сообщении агентства.Конкретные участники переговоров не уточняются.

https://ria.ru/20220907/bayden-1815285173.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, джо байден, сша, киев, украина, g7, нато, евросоюз