https://ria.ru/20220908/arkheologiya-1815240692.html
В Ирландии обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге
В Ирландии обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге - РИА Новости, 08.09.2022
В Ирландии обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге
В Ирландии, в графстве Лимерик, обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге Гранж, пишет Artnews со ссылкой на правительство Республики. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:50
2022-09-08T16:50
2022-09-08T17:57
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Ирландии, в графстве Лимерик, обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге Гранж, пишет Artnews со ссылкой на правительство Республики.Они были найдены благодаря методам освещения, разработанным фотографом-археологом Кеном Уильямсом. Придуманные им приемы позволили увидеть мелкие детали. Например, ученый заметил круги и дуги на задней и боковой поверхности камня возле серверного входа. Такие виды резьбы очень редки для этой местности. При этом похожие рисунки встречаются на коридорных гробницах на севере и востоке страны, например, в курганах Ноут и Ньюгрейндж. Одна из версий: камень с рисунками был частью более древнего хенджа (земляного сооружения), возведенного в третьем тысячелетии до нашей эры, а позднее его включили в Гранж. Этот каменный круг — крупнейший в Ирландии. Его диаметр 150 футов (45,72 метров), состоит он из 113 валунов. Самый большой из них весит 40 тонн, его высота — более 13 футов (почти четыре метра). Постройка была создана приблизительно в 2200 году до нашей эры. Она служила в качестве астрономического календаря, также здесь проводились ритуалы.
https://ria.ru/20220817/pushkinskiy-1810293158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, археология, ирландия
Культура, Новости культуры, Археология, Ирландия
16:50 08.09.2022 (обновлено: 17:57 08.09.2022)
В Ирландии обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге
В Ирландии обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге Гранж
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
В Ирландии, в графстве Лимерик, обнаружили наскальные изображения на 4000-летнем каменном круге Гранж, пишет
Artnews со ссылкой на правительство Республики.
Они были найдены благодаря методам освещения, разработанным фотографом-археологом Кеном Уильямсом. Придуманные им приемы позволили увидеть мелкие детали. Например, ученый заметил круги и дуги на задней и боковой поверхности камня возле серверного входа.
Такие виды резьбы очень редки для этой местности. При этом похожие рисунки встречаются на коридорных гробницах на севере и востоке страны, например, в курганах Ноут и Ньюгрейндж.
Одна из версий: камень с рисунками был частью более древнего хенджа (земляного сооружения), возведенного в третьем тысячелетии до нашей эры, а позднее его включили в Гранж.
Этот каменный круг — крупнейший в Ирландии. Его диаметр 150 футов (45,72 метров), состоит он из 113 валунов. Самый большой из них весит 40 тонн, его высота — более 13 футов (почти четыре метра). Постройка была создана приблизительно в 2200 году до нашей эры. Она служила в качестве астрономического календаря, также здесь проводились ритуалы.