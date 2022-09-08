https://ria.ru/20220908/alzhir-1815410680.html

Президент Алжира может посетить Россию до конца года

Президент Алжира может посетить Россию до конца года - РИА Новости, 08.09.2022

Президент Алжира может посетить Россию до конца года

Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию может состояться до конца текущего года, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:16

2022-09-08T14:16

2022-09-08T14:16

абдельмаджид теббун

владимир путин

россия

алжир (провинция)

ливия

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АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию может состояться до конца текущего года, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев."Принято принципиальное решение осуществить визит президента Теббуна в РФ до конца года", - заявил посол журналистам.По его словам, в отношениях между странами до конца года ожидаются "важные события".В ходе первой встречи "на полях" международной конференции по Ливии в Берлине в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин передал алжирскому коллеге Теббуну приглашение посетить Россию с визитом.

https://ria.ru/20220908/alzhir-1815404911.html

россия

алжир (провинция)

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абдельмаджид теббун, владимир путин, россия, алжир (провинция), ливия