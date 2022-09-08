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Президент Алжира может посетить Россию до конца года - РИА Новости, 08.09.2022
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Президент Алжира может посетить Россию до конца года
Президент Алжира может посетить Россию до конца года - РИА Новости, 08.09.2022
Президент Алжира может посетить Россию до конца года
Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию может состояться до конца текущего года, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:16
2022-09-08T14:16
абдельмаджид теббун
владимир путин
россия
алжир (провинция)
ливия
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АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию может состояться до конца текущего года, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев."Принято принципиальное решение осуществить визит президента Теббуна в РФ до конца года", - заявил посол журналистам.По его словам, в отношениях между странами до конца года ожидаются "важные события".В ходе первой встречи "на полях" международной конференции по Ливии в Берлине в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин передал алжирскому коллеге Теббуну приглашение посетить Россию с визитом.
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абдельмаджид теббун, владимир путин, россия, алжир (провинция), ливия
Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Россия, Алжир (провинция), Ливия
14:16 08.09.2022
 
Президент Алжира может посетить Россию до конца года

Посол в Алжире Шуваев: президент Теббун может посетить Россию до конца года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на Большой Кремлёвский дворец . Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 8 сен – РИА Новости. Визит президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию может состояться до конца текущего года, заявил в четверг посол РФ в арабской стране Валерьян Шуваев.
"Принято принципиальное решение осуществить визит президента Теббуна в РФ до конца года", - заявил посол журналистам.
По его словам, в отношениях между странами до конца года ожидаются "важные события".
В ходе первой встречи "на полях" международной конференции по Ливии в Берлине в январе 2020 года президент РФ Владимир Путин передал алжирскому коллеге Теббуну приглашение посетить Россию с визитом.
Вид на город Алжир - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
13:58
Россия не возражает против вступления Алжира в БРИКС, заявил посол
 
Абдельмаджид ТеббунВладимир ПутинРоссияАлжир (провинция)Ливия
 
 
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