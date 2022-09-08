https://ria.ru/20220908/afganistan-1815451834.html
Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД
Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД - РИА Новости, 08.09.2022
Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД
Москва не исключает, что представители спецслужб третьих стран могли содействовать запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:42
2022-09-08T16:42
2022-09-08T16:55
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что представители спецслужб третьих стран могли содействовать запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, совершившей теракт у посольства России в Кабуле, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По имеющимся данным, совершивший его террористической группировке ИГИЛ* могли содействовать представители спецслужб третьих стран", - сказала Захарова на брифинге."Мы не удивлены, что есть желающие подорвать многолетнюю российско-афганскую дружбу... Как бы ни старались эти недоброжелатели, провокации не скажутся на нашем конструктивном диалоге с Кабулом", - добавила дипломат.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.*Запрещенная в России террористическая организация
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москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, кабул (город), афганистан
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Москва, Кабул (город), Афганистан
16:42 08.09.2022 (обновлено: 16:55 08.09.2022)
Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД
Захарова заявила, что провокации не скажутся на диалоге России и Афганистана
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.
Москва не исключает, что представители спецслужб третьих стран могли содействовать запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, совершившей теракт у посольства России в Кабуле, заявила
в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По имеющимся данным, совершивший его террористической группировке ИГИЛ* могли содействовать представители спецслужб третьих стран", - сказала Захарова на брифинге.
"Мы не удивлены, что есть желающие подорвать многолетнюю российско-афганскую дружбу... Как бы ни старались эти недоброжелатели, провокации не скажутся на нашем конструктивном диалоге с Кабулом", - добавила дипломат.
Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.
*Запрещенная в России террористическая организация