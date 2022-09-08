https://ria.ru/20220908/afganistan-1815451834.html

Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД

Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД - РИА Новости, 08.09.2022

Провокации не скажутся на диалоге Москвы и Кабула, заявили в МИД

Москва не исключает, что представители спецслужб третьих стран могли содействовать запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*,... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:42

2022-09-08T16:42

2022-09-08T16:55

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

москва

кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что представители спецслужб третьих стран могли содействовать запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, совершившей теракт у посольства России в Кабуле, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."По имеющимся данным, совершивший его террористической группировке ИГИЛ* могли содействовать представители спецслужб третьих стран", - сказала Захарова на брифинге."Мы не удивлены, что есть желающие подорвать многолетнюю российско-афганскую дружбу... Как бы ни старались эти недоброжелатели, провокации не скажутся на нашем конструктивном диалоге с Кабулом", - добавила дипломат.Взрыв у здания консульского отдела посольства прогремел утром в понедельник. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии. Ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220905/lavrov-1814667698.html

россия

москва

кабул (город)

афганистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, москва, кабул (город), афганистан