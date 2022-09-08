https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815437320.html

"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж

"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж - РИА Новости, 08.09.2022

"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить региональную базу на Дальнем Востоке, откуда будет летать по РФ и за рубеж, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:05

2022-09-08T16:05

2022-09-08T16:05

туризм

экономика

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

владивосток

россия

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить региональную базу на Дальнем Востоке, откуда будет летать по РФ и за рубеж, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский."Группа "Аэрофлот" планирует приход на Дальний Восток. Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу – можно назвать региональной базой, можно назвать хабом. Планируются как международные, так и внутренние рейсы", - сказал Александровский.Отвечая на вопрос, какой аэропорт выбран для базы, он сказал: "Это достаточно условное разделение, где самолеты базируются. Предварительно рассматриваем и Владивосток, и Хабаровск – рейсы могут выполняться из обоих городов, не принципиально, где физически самолет находится (базируется – ред.)".Сколько самолетов планируется базировать на Дальнем Востоке, он не уточнил.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815435969.html

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экономика, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, владивосток, россия, дальний восток, новости - туризм, туризм