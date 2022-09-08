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"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж - РИА Новости, 08.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815437320.html
"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж
"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж - РИА Новости, 08.09.2022
"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить региональную базу на Дальнем Востоке, откуда будет летать по РФ и за рубеж, сообщил... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:05
2022-09-08T16:05
туризм
экономика
аэрофлот
дальневосточный федеральный университет
владивосток
россия
дальний восток
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить региональную базу на Дальнем Востоке, откуда будет летать по РФ и за рубеж, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский."Группа "Аэрофлот" планирует приход на Дальний Восток. Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу – можно назвать региональной базой, можно назвать хабом. Планируются как международные, так и внутренние рейсы", - сказал Александровский.Отвечая на вопрос, какой аэропорт выбран для базы, он сказал: "Это достаточно условное разделение, где самолеты базируются. Предварительно рассматриваем и Владивосток, и Хабаровск – рейсы могут выполняться из обоих городов, не принципиально, где физически самолет находится (базируется – ред.)".Сколько самолетов планируется базировать на Дальнем Востоке, он не уточнил.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, владивосток, россия, дальний восток, новости - туризм, туризм
Туризм, Экономика, Аэрофлот, Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия, Дальний Восток, Новости - Туризм, Туризм
16:05 08.09.2022
 
"Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж

"Аэрофлот" запустит региональную базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует запустить региональную базу на Дальнем Востоке, откуда будет летать по РФ и за рубеж, сообщил журналистам гендиректор перевозчика Сергей Александровский.
"Группа "Аэрофлот" планирует приход на Дальний Восток. Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу – можно назвать региональной базой, можно назвать хабом. Планируются как международные, так и внутренние рейсы", - сказал Александровский.
Отвечая на вопрос, какой аэропорт выбран для базы, он сказал: "Это достаточно условное разделение, где самолеты базируются. Предварительно рассматриваем и Владивосток, и Хабаровск – рейсы могут выполняться из обоих городов, не принципиально, где физически самолет находится (базируется – ред.)".
Сколько самолетов планируется базировать на Дальнем Востоке, он не уточнил.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
16:02Туризм
"Аэрофлот" перейдет на российскую систему бронирования авиабилетов
 
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