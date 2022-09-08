https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815436621.html

"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании

"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании - РИА Новости, 08.09.2022

"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, объединений компаний не... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:03

2022-09-08T16:03

2022-09-08T16:03

экономика

аэрофлот

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, объединений компаний не предполагается, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на ВЭФ."В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация существенно изменилась, и цели изменились. При этом, с точки зрения бизнес-модели группы, все останется как есть: все компании будут работать в тех нишах, что и сейчас, и никаких объединений не предполагается", - сказал Александровский.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, аэрофлот, восточный экономический форум — 2022 (вэф)