https://ria.ru/20220908/aeroflot-1815436621.html
"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании
"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании - РИА Новости, 08.09.2022
"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, объединений компаний не... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T16:03
2022-09-08T16:03
2022-09-08T16:03
экономика
аэрофлот
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, объединений компаний не предполагается, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на ВЭФ."В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация существенно изменилась, и цели изменились. При этом, с точки зрения бизнес-модели группы, все останется как есть: все компании будут работать в тех нишах, что и сейчас, и никаких объединений не предполагается", - сказал Александровский.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220907/samolety-1814993566.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d12ca83f56b7acd7b37f412b80a9f575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Аэрофлот, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
"Аэрофлот" не планирует присоединять к себе новые авиакомпании
Глава "Аэрофлота" Александровский: объединение авиакомпаний не предполагается
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в ближайшее время обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, объединений компаний не предполагается, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский на ВЭФ.
"В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация существенно изменилась, и цели изменились. При этом, с точки зрения бизнес-модели группы, все останется как есть: все компании будут работать в тех нишах, что и сейчас, и никаких объединений не предполагается", - сказал Александровский.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.