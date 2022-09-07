https://ria.ru/20220907/zhurnalisty-1815098498.html

Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России

Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России - РИА Новости, 07.09.2022

Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России

Журналисты, уехавшие за границу, работали против страны, а теперь перебрались на ту же самую зарплату, которую получали, находясь в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:40

2022-09-07T12:40

2022-09-07T13:03

владимир путин

россия

журналистика

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Журналисты, уехавшие за границу, работали против страны, а теперь перебрались на ту же самую зарплату, которую получали, находясь в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь по поводу тех, кто уехал и работает с территории других стран. Да я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь", - сказал Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20220818/inoagenty-1810425576.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, журналистика, общество