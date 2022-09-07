https://ria.ru/20220907/zhurnalisty-1815098498.html
Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России
Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России - РИА Новости, 07.09.2022
Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России
Журналисты, уехавшие за границу, работали против страны, а теперь перебрались на ту же самую зарплату, которую получали, находясь в России, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:40
2022-09-07T12:40
2022-09-07T13:03
владимир путин
россия
журналистика
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Журналисты, уехавшие за границу, работали против страны, а теперь перебрались на ту же самую зарплату, которую получали, находясь в России, заявил президент РФ Владимир Путин."Теперь по поводу тех, кто уехал и работает с территории других стран. Да я вас уверяю, они рады, что они могут уехать. Они всегда, будучи здесь, работали против нашей страны. Ну, а теперь под видом того, что им здесь что-то угрожает, с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату, которую получали, будучи здесь", - сказал Путин на пленарном заседании VII Восточного экономического форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, журналистика, общество
Владимир Путин, Россия, журналистика, Общество
12:40 07.09.2022 (обновлено: 13:03 07.09.2022)
Путин прокомментировал отъезд некоторых журналистов из России
Президент Путин заявил, что некоторые уехавшие из России журналисты работали против страны