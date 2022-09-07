https://ria.ru/20220907/zemletryasenie-1815276753.html

У берегов Индонезии произошло землетрясение

У берегов Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 07.09.2022

У берегов Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от индонезийского острова Суматра, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T21:57

2022-09-07T21:57

2022-09-07T22:01

в мире

индонезия

суматра

землетрясение

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло недалеко от индонезийского острова Суматра, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 18.09 пятницы по времени UTC (21.09 мск). Эпицентр располагался в 110 километрах к северо-востоку от города Бенгкулу. Очаг залегал на глубине более 50 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20220906/protest-1814882270.html

индонезия

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в мире, индонезия, суматра, землетрясение