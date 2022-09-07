https://ria.ru/20220907/zemledeltsy-1815263865.html

Чешские земледельцы организуют акции протеста

Чешские земледельцы организуют акции протеста - РИА Новости, 07.09.2022

Чешские земледельцы организуют акции протеста

Аграрная палата и Союз земледельцев Чехии намерены во время заседания министров сельского хозяйства стран ЕС 15 сентября в Праге организовать протестные... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T20:14

2022-09-07T20:14

2022-09-07T20:14

чехия

евросоюз

прага

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ПРАГА, 7 сен – РИА Новости. Аграрная палата и Союз земледельцев Чехии намерены во время заседания министров сельского хозяйства стран ЕС 15 сентября в Праге организовать протестные манифестации с использованием сельхозтехники в регионах республики, сообщила в среду пресс-секретарь Аграрной палаты Барбора Панкова."Ситуация земледельцев становится все более неустойчивой в связи с ростом расходов на производство продукции, новой политики субсидирования и экологических требований "Европейского зеленого курса". Они хотят громко заявить об этом и чешскому правительству, и представителям ЕС", - заявил в среду журналистам президент Аграрной палаты Ян Долежал.Как сообщила Панкова, подробности предстоящей акции станут известны после совместного заседания руководства Аграрной палаты и Союза земледельцев в начале следующей недели.

https://ria.ru/20220907/protest-1815146104.html

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чехия, евросоюз, прага