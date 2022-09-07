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Чешские земледельцы организуют акции протеста - РИА Новости, 07.09.2022
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Чешские земледельцы организуют акции протеста
Чешские земледельцы организуют акции протеста - РИА Новости, 07.09.2022
Чешские земледельцы организуют акции протеста
Аграрная палата и Союз земледельцев Чехии намерены во время заседания министров сельского хозяйства стран ЕС 15 сентября в Праге организовать протестные... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T20:14
2022-09-07T20:14
чехия
евросоюз
прага
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ПРАГА, 7 сен – РИА Новости. Аграрная палата и Союз земледельцев Чехии намерены во время заседания министров сельского хозяйства стран ЕС 15 сентября в Праге организовать протестные манифестации с использованием сельхозтехники в регионах республики, сообщила в среду пресс-секретарь Аграрной палаты Барбора Панкова."Ситуация земледельцев становится все более неустойчивой в связи с ростом расходов на производство продукции, новой политики субсидирования и экологических требований "Европейского зеленого курса". Они хотят громко заявить об этом и чешскому правительству, и представителям ЕС", - заявил в среду журналистам президент Аграрной палаты Ян Долежал.Как сообщила Панкова, подробности предстоящей акции станут известны после совместного заседания руководства Аграрной палаты и Союза земледельцев в начале следующей недели.
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чехия, евросоюз, прага
Чехия, Евросоюз, Прага
20:14 07.09.2022
 
Чешские земледельцы организуют акции протеста

Чешские земледельцы организуют протесты во время встречи сельхозминистров ЕС в Праге

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 7 сен – РИА Новости. Аграрная палата и Союз земледельцев Чехии намерены во время заседания министров сельского хозяйства стран ЕС 15 сентября в Праге организовать протестные манифестации с использованием сельхозтехники в регионах республики, сообщила в среду пресс-секретарь Аграрной палаты Барбора Панкова.
"Ситуация земледельцев становится все более неустойчивой в связи с ростом расходов на производство продукции, новой политики субсидирования и экологических требований "Европейского зеленого курса". Они хотят громко заявить об этом и чешскому правительству, и представителям ЕС", - заявил в среду журналистам президент Аграрной палаты Ян Долежал.
Как сообщила Панкова, подробности предстоящей акции станут известны после совместного заседания руководства Аграрной палаты и Союза земледельцев в начале следующей недели.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
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