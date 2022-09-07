https://ria.ru/20220907/zaporozhe-1815248722.html
Запорожская область планирует провести голосование 4 ноября
Запорожская область планирует провести голосование 4 ноября - РИА Новости, 07.09.2022
Запорожская область планирует провести голосование 4 ноября
Запорожская область будет ориентироваться на проведение голосования по вхождению в состав России на 4 ноября, сообщил председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T19:12
2022-09-07T19:12
2022-09-07T19:12
голосование
владимир рогов
запорожская область
андрей турчак
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Запорожская область будет ориентироваться на проведение голосования по вхождению в состав России на 4 ноября, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что правильно провести голосование на Донбассе и освобождённых территориях Украины в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира."Жители Запорожской области готовы массово идти на референдум хоть сейчас, но, учитывая вопросы, связанные с подготовкой, в том числе по восстановлению списков избирателей, чтобы был учтен каждый голос, и обеспечением безопасности, мы будем ориентироваться на 4 ноября", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, возвращение в родную гавань всех освобожденных территорий и станет настоящим Днем народного единства, наполнив его еще большим смыслом."Подготовка к референдуму идет полным ходом. Сформирована центральная, территориальные и участковые избирательные комиссии. Формируются списки избирателей. Голосование пройдет в очном режиме на избирательных участках. Все необходимое для их обустройства в регион уже доставлено", - подчеркнул Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/referendum-1815207025.html
https://ria.ru/20220907/golosovanie-1815242546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
голосование, владимир рогов, запорожская область, андрей турчак, россия, украина, в мире
Голосование, Владимир Рогов, Запорожская область, Андрей Турчак, Россия, Украина, В мире
Запорожская область планирует провести голосование 4 ноября
Член ВГА Рогов: Запорожская область ориентируется на проведение голосования 4 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Запорожская область будет ориентироваться на проведение голосования по вхождению в состав России на 4 ноября, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Секретарь генсовета "Единой России
" Андрей Турчак
ранее заявил, что правильно провести голосование на Донбассе
и освобождённых территориях Украины
в День народного единства 4 ноября, так как это историческая дата, которая всех объединяет в пространство русского мира.
"Жители Запорожской области готовы массово идти на референдум хоть сейчас, но, учитывая вопросы, связанные с подготовкой, в том числе по восстановлению списков избирателей, чтобы был учтен каждый голос, и обеспечением безопасности, мы будем ориентироваться на 4 ноября", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, возвращение в родную гавань всех освобожденных территорий и станет настоящим Днем народного единства, наполнив его еще большим смыслом.
"Подготовка к референдуму идет полным ходом. Сформирована центральная, территориальные и участковые избирательные комиссии. Формируются списки избирателей. Голосование пройдет в очном режиме на избирательных участках. Все необходимое для их обустройства в регион уже доставлено", - подчеркнул Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область
, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря
. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.