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Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022
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Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ
Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022
Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступления лидеров и представителей азиатских государств на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:34
2022-09-07T12:35
мария захарова
россия
азия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступления лидеров и представителей азиатских государств на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отметив, что "больше санкций - больше друзей"."Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций - больше друзей. Настоящих", - написала Захарова в своем Telegram-канале.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html
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мария захарова, россия, азия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика
Мария Захарова, Россия, Азия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика
12:34 07.09.2022 (обновлено: 12:35 07.09.2022)
 
Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ

Захарова о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ: больше западных санкций — больше друзей

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступления лидеров и представителей азиатских государств на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отметив, что "больше санкций - больше друзей".
"Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций - больше друзей. Настоящих", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Участница Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
05:02
На ВЭФ подписали соглашения на сумму более 1,5 триллиона рублей
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
06:12
Посол Китая рассказал на ВЭФ о росте товарооборота между Россией и КНР
 
Мария ЗахароваРоссияАзияВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Экономика
 
 
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