https://ria.ru/20220907/zakharova-1815092730.html

Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ

Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ - РИА Новости, 07.09.2022

Захарова высказалась о выступлениях лидеров стран Азии на ВЭФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступления лидеров и представителей азиатских государств на Восточном экономическом форуме... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:34

2022-09-07T12:34

2022-09-07T12:35

мария захарова

россия

азия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выступления лидеров и представителей азиатских государств на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отметив, что "больше санкций - больше друзей"."Три часа слушаю на Восточном экономическом форуме во Владивостоке выступления глав государств и правительств стран Азии о том, как они будут развивать сотрудничество с Россией. Вывод. Больше санкций - больше друзей. Настоящих", - написала Захарова в своем Telegram-канале.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220907/soglasheniya-1814995947.html

https://ria.ru/20220907/tovarooborot-1814998927.html

россия

азия

владивосток

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мария захарова, россия, азия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), экономика