В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит граница районов и города, жизни и смерти, искусства и не искусства."МиГ" – совместная работа групп "Музей и Город", "Музей и Город: ТоПоС", "Тело и звук" и Deaf Teens проектной школы для подростков "Каскад", которая уже третий год является резидентом Музея Москвы. Участники направлений изучают устройство общественных пространств, работают с музейными архивами, исследуют, что значит быть глухим или слабослышащим подростком в настоящее время. Результаты их трудов превратились в видеоработы, инсталляции, коллажи и фото.Выставка "МиГ" продлится до 16 октября.
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит граница районов и города, жизни и смерти, искусства и не искусства.
"Наша выставка представляет взгляд современного подростка на мир вокруг, фиксирует его мироощущение в конкретных образах, – говорит Дуня Франкштейн, куратор одного из направлений "Музей и город". – Демонстрирует взгляд нового поколения на жизнь, на происходящее вокруг. Здесь очень много аллюзий на разные традиции искусства, такие, как концептуализм и конструктивизм. Это будет интересно как самим подросткам, так и для родителям, которые хотят понять новое поколение".
"МиГ" – совместная работа групп "Музей и Город", "Музей и Город: ТоПоС", "Тело и звук" и Deaf Teens проектной школы для подростков "Каскад", которая уже третий год является резидентом Музея Москвы.
Участники направлений изучают устройство общественных пространств, работают с музейными архивами, исследуют, что значит быть глухим или слабослышащим подростком в настоящее время. Результаты их трудов превратились в видеоработы, инсталляции, коллажи и фото.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.