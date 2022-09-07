https://ria.ru/20220907/vystavka-1815090268.html

В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир

В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир - РИА Новости, 07.09.2022

В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир

В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T14:00

2022-09-07T14:00

2022-09-07T14:32

культура

выставки

музей москвы

подростки

новости культуры

куда сходить

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815093286_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5992379b4001b46a1da9ff358ccba5f7.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит граница районов и города, жизни и смерти, искусства и не искусства."МиГ" – совместная работа групп "Музей и Город", "Музей и Город: ТоПоС", "Тело и звук" и Deaf Teens проектной школы для подростков "Каскад", которая уже третий год является резидентом Музея Москвы. Участники направлений изучают устройство общественных пространств, работают с музейными архивами, исследуют, что значит быть глухим или слабослышащим подростком в настоящее время. Результаты их трудов превратились в видеоработы, инсталляции, коллажи и фото.Выставка "МиГ" продлится до 16 октября.

https://ria.ru/20220906/vystavka-1814531070.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставки, музей москвы, подростки, новости культуры, куда сходить