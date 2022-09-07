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В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир - РИА Новости, 07.09.2022
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Культура
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В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир
В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир - РИА Новости, 07.09.2022
В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир
В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T14:00
2022-09-07T14:32
культура
выставки
музей москвы
подростки
новости культуры
куда сходить
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит граница районов и города, жизни и смерти, искусства и не искусства."МиГ" – совместная работа групп "Музей и Город", "Музей и Город: ТоПоС", "Тело и звук" и Deaf Teens проектной школы для подростков "Каскад", которая уже третий год является резидентом Музея Москвы. Участники направлений изучают устройство общественных пространств, работают с музейными архивами, исследуют, что значит быть глухим или слабослышащим подростком в настоящее время. Результаты их трудов превратились в видеоработы, инсталляции, коллажи и фото.Выставка "МиГ" продлится до 16 октября.
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выставки, музей москвы, подростки, новости культуры, куда сходить
Культура, Выставки, Музей Москвы, Подростки, Новости культуры, куда сходить
14:00 07.09.2022 (обновлено: 14:32 07.09.2022)
 
В Музее Москвы открылась выставка о взгляде нового поколения на мир

Совместная выставка групп проектной школы для подростков "Каскад" открылась в Москве

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея МосквыПосетители выставки "МиГ" о границах"
Посетители выставки МиГ о границах - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В среду, 7 сентября, в Музее Москвы открылась выставка "МиГ". Ее лейтмотивом стала тема границ – молодые художники попытались ответить на вопрос, где проходит граница районов и города, жизни и смерти, искусства и не искусства.

"Наша выставка представляет взгляд современного подростка на мир вокруг, фиксирует его мироощущение в конкретных образах, – говорит Дуня Франкштейн, куратор одного из направлений "Музей и город". – Демонстрирует взгляд нового поколения на жизнь, на происходящее вокруг. Здесь очень много аллюзий на разные традиции искусства, такие, как концептуализм и конструктивизм. Это будет интересно как самим подросткам, так и для родителям, которые хотят понять новое поколение".

"МиГ" – совместная работа групп "Музей и Город", "Музей и Город: ТоПоС", "Тело и звук" и Deaf Teens проектной школы для подростков "Каскад", которая уже третий год является резидентом Музея Москвы.
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Гости выставки у работы Никиты Большакова "Северный, 4-й микрорайон"

На выставке МиГ о границах
1 из 3

Гости выставки у работы Никиты Большакова "Северный, 4-й микрорайон"

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Выступление участников перед открытием экспозиции

На выставке МиГ о границах
2 из 3

Выступление участников перед открытием экспозиции

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы

Гости выставки у работы Саши Лурье и Насти Цветковой "Зарево"

На выставке МиГ о границах
3 из 3

Гости выставки у работы Саши Лурье и Насти Цветковой "Зарево"

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
1 из 3

Гости выставки у работы Никиты Большакова "Северный, 4-й микрорайон"

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
2 из 3

Выступление участников перед открытием экспозиции

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
3 из 3

Гости выставки у работы Саши Лурье и Насти Цветковой "Зарево"

© Фото : предоставлено пресс-службой Музея Москвы
Участники направлений изучают устройство общественных пространств, работают с музейными архивами, исследуют, что значит быть глухим или слабослышащим подростком в настоящее время. Результаты их трудов превратились в видеоработы, инсталляции, коллажи и фото.
Выставка "МиГ" продлится до 16 октября.
Кустодиев. Групповой портрет художников Мира искусства - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 11:00Культура
Выставка модернистских журналов Серебряного века открылась в ГМИРЛИ
 
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