https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html

Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть

Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть - РИА Новости, 07.09.2022

Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть

Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T11:45

2022-09-07T11:45

2022-09-07T11:46

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что такой рост связан с возросшим спросом на продукцию московских компаний, а также расширением их производственных площадок. Лидером стал сектор медицинского оборудования и биофармы, где суммарная выручка за период составила почти 6 миллиардов рублей."Производители отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации суммарно заработали более 5,5 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. Общий объем их выручки превысил 2,8 миллиарда рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В настоящее время статусом резидента особой экономической зоны Москвы обладают 90 компаний. В целом с момента начала своей деятельности все компании – резиденты особой экономической зоны столицы заработали больше 158 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220829/moskva-1812842618.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, экономика