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Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть - РИА Новости, 07.09.2022
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть - РИА Новости, 07.09.2022
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть
Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:45
2022-09-07T11:46
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что такой рост связан с возросшим спросом на продукцию московских компаний, а также расширением их производственных площадок. Лидером стал сектор медицинского оборудования и биофармы, где суммарная выручка за период составила почти 6 миллиардов рублей."Производители отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации суммарно заработали более 5,5 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. Общий объем их выручки превысил 2,8 миллиарда рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В настоящее время статусом резидента особой экономической зоны Москвы обладают 90 компаний. В целом с момента начала своей деятельности все компании – резиденты особой экономической зоны столицы заработали больше 158 миллиардов рублей.
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика
11:45 07.09.2022 (обновлено: 11:46 07.09.2022)
 

Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть

© Фото : Mos.ru/Е. СамаринаСтенд "Технополис Москва"
Стенд Технополис Москва - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© Фото : Mos.ru/Е. Самарина
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что такой рост связан с возросшим спросом на продукцию московских компаний, а также расширением их производственных площадок. Лидером стал сектор медицинского оборудования и биофармы, где суммарная выручка за период составила почти 6 миллиардов рублей.
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"Производители отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации суммарно заработали более 5,5 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. Общий объем их выручки превысил 2,8 миллиарда рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
В настоящее время статусом резидента особой экономической зоны Москвы обладают 90 компаний. В целом с момента начала своей деятельности все компании – резиденты особой экономической зоны столицы заработали больше 158 миллиардов рублей.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав ОвчинскийЭкономика
 
 
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