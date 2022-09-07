https://ria.ru/20220907/vyruchka-1815076576.html
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть - РИА Новости, 07.09.2022
Объем выручки резидентов технополиса "Москва" вырос на четверть
Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T11:45
2022-09-07T11:45
2022-09-07T11:46
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
экономика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Объем выручки компаний - резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в первом полугодии превысил 17 миллиардов рублей, что почти на четверть превышает аналогичный прошлогодний показатель, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что такой рост связан с возросшим спросом на продукцию московских компаний, а также расширением их производственных площадок. Лидером стал сектор медицинского оборудования и биофармы, где суммарная выручка за период составила почти 6 миллиардов рублей."Производители отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации суммарно заработали более 5,5 миллиарда рублей. В тройку лидеров также вошли информационно-коммуникационные компании. Общий объем их выручки превысил 2,8 миллиарда рублей", – отметил руководитель ДИПП Владислав Овчинский.В настоящее время статусом резидента особой экономической зоны Москвы обладают 90 компаний. В целом с момента начала своей деятельности все компании – резиденты особой экономической зоны столицы заработали больше 158 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220829/moskva-1812842618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Экономика