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Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток - РИА Новости, 07.09.2022
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Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток
Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток - РИА Новости, 07.09.2022
Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:42
2022-09-07T18:55
дальний восток
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
экономика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний Восток, снижение численности населения здесь ниже, чем по стране в целом."Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем востоке миграционный приток. Впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Но это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, владимир путин, россия
Дальний Восток, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Экономика, Владимир Путин, Россия
12:42 07.09.2022 (обновлено: 18:55 07.09.2022)
 
Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток

Путин заявил о первом в новом истории миграционном притоке на Дальний Восток

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний Восток, снижение численности населения здесь ниже, чем по стране в целом.
"Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем востоке миграционный приток. Впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Но это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Дальний ВостокВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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