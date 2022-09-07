https://ria.ru/20220907/vostok-1815099247.html

Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток

Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток - РИА Новости, 07.09.2022

Путин отметил миграционный приток на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:42

2022-09-07T12:42

2022-09-07T18:55

дальний восток

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

экономика

владимир путин

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) отметил, что впервые наблюдается миграционный приток на Дальний Восток, снижение численности населения здесь ниже, чем по стране в целом."Впервые за новейшую историю мы наблюдаем на Дальнем востоке миграционный приток. Впервые это произошло в 2021 году. Даже естественная убыль населения здесь есть, но она меньше, чем в среднем по стране. Но это главный агрегатор того, что делается, и в принципе, судя по всему, делается в правильном направлении. Нам еще очень много сделать нужно, еще много не сделали, но мы будем обязательно идти по этому пути дальше", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

дальний восток, восточный экономический форум — 2022 (вэф), экономика, владимир путин, россия